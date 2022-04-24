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俄軍持續狂轟馬立波 炸毀烏東9軍事目標

By 台灣英文新聞－編輯
2022/04/24 21:01
衛星影像顯示，馬立波市遭狂轟濫炸，滿目瘡痍。（圖／美聯社）

衛星影像顯示，馬立波市遭狂轟濫炸，滿目瘡痍。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）烏克蘭抵抗軍死守南部港口城市馬立波，俄國持續砲擊守軍據點亞速鋼鐵廠，此外，俄軍也在烏國東部、北部發動攻擊，俄國國防部宣稱，昨夜以飛彈襲擊北部哈爾科夫州軍火庫等9個軍事目標。

《路透社》報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上控訴，俄軍持續攻擊烏克蘭軍隊以及平民的最後藏身地亞速鋼鐵廠（Azovstal），更以重型空用炸彈和大砲轟炸平民和軍隊所在之處。他呼籲俄國思及自身「殘存的聲譽」，在馬立波實現「真正的復活節停火」，即刻建立人道走廊疏散平民，並討論換俘事宜。

俄國進攻烏東的腳步持續推進，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram上表示，州內一處社區今日遭俄軍砲擊，一棟建築物被摧毀，造成兩名女童死亡，一個14歲另一個年僅5歲。

中央社報導，俄國國防部也宣布，昨晚俄軍飛彈擊中9個軍事目標，其中包含北部哈爾科夫州（Kharkiv）4個儲放砲兵武器的軍火庫。此外，俄國飛彈與砲兵部隊摧毀了哈爾科夫州另外4個軍火庫，以及第聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一個替烏克蘭軍隊生產炸藥的設施。
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