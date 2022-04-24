維基解密創辦人昔揭發美軍罪行 面臨引渡回國受審重創新聞自由

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）因洩密駐伊拉克、阿富汗美軍相關機密流亡海外，後被英國政府逮捕。英國高等法院日前同意美國引渡申請，亞桑傑之妻直批，此舉是新聞自由被政治凌駕，不排除上訴歐洲人權法院。

2010年，維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）與一名前駐伊情報分析美軍曼寧（Chelsea Manning）合作，公開逾70萬筆美國外交、軍事機密文件，其中50萬筆與伊拉克與阿富汗戰爭相關，揭發美軍虐囚、濫殺以及秘密軍事行動等事件，引發國際譁然，更成美軍史上最大洩密案。

儘管此舉贏得反戰人士等倡議者支持，美國政府的形象卻一落千丈，洩密的曼寧面臨違反《美國間諜法》（US Espionage Act）等22項罪名指控，17項罪行成立，並於2013年被判刑35年，亞桑傑則面臨高達175年徒刑。

亞桑傑後於2010年12月因涉嫌於瑞典犯下性騷擾在英國被捕，他於2012年6月尋得厄瓜多爾駐英國大使館庇護並再未踏出館外，直到2019年該館取消庇護被捕後，被關押在倫敦戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄。

等待亞桑傑的是冗長的法律攻防。美國希望引渡亞桑傑回國就洩密案受審，被英國下級法院法官以「在美國司法體制內有自殺風險」為由，駁回引渡申請。然而，美國政府再度上訴後，倫敦高等法院2位上訴法官同意美方保證，認為亞桑傑回國後會得到適當的對待。

亞桑傑對此向英國最高法院提出上訴獲准，然而英國威斯敏斯特地方法院20日發布正式命令，同意美國引渡亞桑傑回國受審。高等法院發言人表示，該項申請「沒有提出可爭辯的法律要點」，因而拒絕亞桑傑的上訴。

目前此案已交由英國內政部內政大臣巴特爾（Priti Patel），最晚將於5月18日做出批准引渡與否的決定。亞桑傑律師團也表明，在此期間會向巴特爾做出陳述，或許將就訴訟中的其他論點提出上訴。

亞桑傑前法律團隊成員、妻子史黛拉（Stella Assuage）則表示，這是一起政治案，各國政府都在玩弄伎倆，如今英國法院已核發引渡命令，都是政治的手筆。

史黛拉強調，不排除把此案提交歐洲人權法院（European Court of Human Rights），她認為這關乎「歐洲價值觀的靈魂，民主的價值觀」。

她也指出，英國政府譴責在烏克蘭所發生的戰爭罪行，如今也將向世界展示，「是否會引渡一個揭發戰爭罪行的記者。」

國際特赦組織（Amnesty）則痛批，英國法院此舉嚴重威脅新聞自由。傳播具公共利益的新聞是新聞自由的基石，而同意引渡亞桑傑回國面對發布機密訊息的間諜指控，將開創危險先例，讓世界各地的記者都望而卻步。