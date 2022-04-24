長榮酒店端午香粽開放預購中 濃粽飄香好滋味

應景的端午粽聞香上市，長榮桂冠酒店(台北)除推出長年熱銷款飄香台鮑粽、羅漢素香粽、桂冠海味粽及紫米八寶粽外，今年創新口味重現古早味麻油雞米糕粽及巧克力冰粽。其中，古早味麻油雞米糕粽是以麻油翻炒軟嫩雞腿肉後加入米酒燉煮，搭配蛋黃、香菇、開陽、魷魚、芋頭、火腿及枸杞等特選食材入餡，再以白糯米製成Q彈米糕口感，一打開粽葉後滿滿麻油香撲鼻而來，值得細細品嘗。巧克力冰粽則是將吉野葛包裹著香氣十足的巧克力餡，咬下去散發濃郁可可香氣，口感像是巧克力冰淇淋般滑順不膩口，來一顆解暑超滿足，單顆只要銅板價50元起。

承襲綠色風潮Go green，長榮桂冠酒店(台北)每年都會搭配可重複使用的保冷環保提袋，今年大膽使用愛馬仕橘的牛津布為底色呈現強烈的撞色感，推出深海藍及勃根地酒紅兩款不同尺寸限量款，用青春洋溢的小花強化提袋視覺上的活潑感。即日起選購香粽禮盒組(每盒950元起)贈限量保冷提袋，消費者可選擇離自己最近的長榮桂冠酒店(基隆/台北/台中)及長榮文苑酒店(嘉義)訂購，5月10日前預訂再享9折優惠。

走樂活養身路線的台糖長榮酒店(台南)，今年推出養生素米粽、樂活百寶粽、古早味米糕鮑魚粽、甜在心米粽等4種口味，皆可讓顧客自由挑選組合成超值伴手禮，龍粽禮盒六入組原價1,550元，現在預訂只要1,200元，再加贈精美保冷提袋一只。製作過程遵循古法純手工自製，讓品嚐香粽的同時，也能輕鬆享受健康與美味並存。

長榮鳳凰酒店(礁溪)主打兩款粽磅饗宴禮盒(每盒880元)，分別為「雙饗禮盒」、「蔬饗禮盒」。雙饗禮盒內含傳統蛋黃八寶粽與松露野菌瑤柱粽。傳統八寶蛋黃粽是選用蛋黃、小鮑魚、栗子、魷魚、珠貝及五花肉，在主廚獨特佐料調和下，讓傳統味道再升一級！松露野菌瑤柱粽則是以松露、牛肝菌、香菇炒香，加入蛋黃、珠貝、五花肉，裹上粽葉蒸煮後香氣濃郁且層次豐富。同時，對於喜好蔬食的朋友，也推出全素的松露野菌飄香粽。即日起至5月15日前預購，可享85折早鳥優惠。