功能型沙發增加收納 打造清爽舒適居家環境

近日疫情再起，許多企業紛紛開始實行居家上班，在生活環境同時也是工作場域的情況下，想要兼顧忙碌工作又維持居家環境的清爽整潔，該如何妥善運用家具，創造更多收納空間放置辦公雜物，便顯得格外重要。

擁有35年沙發製造經驗的沙發專家Paul Yang表示，想增加居家收納空間，除了購買櫥櫃或裝設系統家具，也可以選擇購入具收納功能的沙發，在擁有舒適休憩環境的同時，兼顧增加收納空間的實用性。因應居家辦公需區分工作與生活的環境使用習慣，工作時在客廳使用筆電處理公事，完工後將辦公用品放置在沙發內的收納空間中，便能讓居家休憩場域維持放鬆自在的生活感，有效區分生活與工作的不同環境氛圍。

由台灣沙發工廠直營的「沙發先生家居」提供多款收納沙發，除了具隱藏式收納空間的實用功能，款式設計也多樣新穎，符合現代流行的北歐風格。沙發先生家居更提供客製化沙發服務，尺寸、布料、顏色、軟硬度皆可做客製化調整，讓每個人都能買到最符合自己心意的收納沙發。沙發先生家居全台共有9間線下體驗館可實際試坐體驗，沙發價格標示透明，不坐地起價，且所有沙發皆有主結構5年保固，讓消費者更安心有保障。

後疫情時代來臨，專家建議小坪數住宅在挑選沙發時，可選購收納沙發，除了打造舒適的休憩場所，更能提升空間效益，維持環境整潔，有效區分生活休閒與工作場域，讓工作更具效率，生活更自在放鬆。