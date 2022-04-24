珊瑚傳染病肆虐加勒比海 缺錢缺人「治病」都難

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球氣候變遷已經讓澳洲的大堡礁出現大規模白化，人類對海洋帶來的浩劫並沒有因此結束，一個2014年就在美國佛羅里達沿岸發現的海洋傳染病，正悄悄擴散到整個加勒比海地區，殺死大量珊瑚礁。

這種盛行於珊瑚間的傳染病被稱為「石質珊瑚組織流失病」（SCTLD），珊瑚只要染上，內部的軟組織就會逐漸壞死，最後只剩下鈣化的骨架，花費數百年長成的大型珊瑚群集，大概在幾個月內就會被消滅，死亡後的骨架被藻類進駐後，原本繽紛的海底就會變成只剩一片灰綠、紅棕的景象。

有超過20種珊瑚會收到SCTLD影響，其中不乏分布廣泛的重要珊瑚礁，現階段唯一有效的防治手段是靠人力手動將抗生素塗抹在感染的珊瑚上，這不只很耗人力，成本也很高昂，再加上疫情期間的封鎖，讓這種極需立刻處理的珊瑚傳染病，已成為海洋生態系中一個很大的威脅。

巴哈馬群島自2019年12月SCTLD被初次發現以來，由於政府不願發出許可，科學家無法有效研究SCTLD，自然也無法開發出更有效的治療方式，除此之外，經費的不足也讓救治的速度趕不上感染擴散的速度，很快地整個加勒比海地區都已經出現不同規模的感染狀況。

波多黎各大學海洋科學教授Ernesto Weil指出，科學家尚無法100%確定SCTLD的傳染介質，現階段的假設是這個傳染病由商業船運或洋流自外面帶來，不過尚未獲得證實，也因此，直接救治已感染的珊瑚或許不是最好的方式，資源應該分配到研究那些倖存的珊瑚上，因為這些珊瑚才是具備抗性的群集。

另一方面，達爾格倫與佩裏海洋科學研究所（Perry Institute for Marine Science）正試圖建立一個珊瑚的基因庫，希望能將脆弱的珊瑚蒐集起來放到海生館中復育，以爭取未來能讓珊瑚回歸自然中。