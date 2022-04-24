「四月之聲」道出上海封城民怨 中共網路審查員全力掃蕩

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022，人間四月天，對上海而言，沒有娉婷鮮妍，只有等待解封的枯槁容顏。一支用聲音紀錄「上海封城怨」的短片，在中國社群網站瘋傳，引發了網民共鳴，卻觸及中共敏感神經，審查員24日開始大力掃蕩，卻引發更激烈的反彈。人民怒吼，封的不只是人，還有欲向全世界訴說的，真相。

題為「四月之聲」的6分鐘短片，以上海天際的灰色空拍畫面為底，呈現3月至今官員講話、民眾抱怨的真實錄音。這有如濃縮版的上海封城啟示錄，沒有精彩畫面，沒有特效，沒有旁白，沒有矯飾，有的只是翔實的民怨，人民的不滿、沮喪、激動、號哭，配上沉重的音樂，一聲聲直錘人心。

「等通知我們都快餓死了」

「我的孩子發燒了，阿姨請問在嗎？」

「發物資！發物資！」

「你們是有家待不住，我是有家不能回啊」

「要把它打死啊？哎喲天哪」

「病毒倒不會死人的，餓要餓死人的」

一段段聲音，就是一個個防疫之亂下的無奈畫面。一名浦東居委書記，巧婦難為無米之炊，甚至講著講著就哭了。「我也希望上面有好的政策給我，我可以對居民有交代，現實是沒有。知道嗎？沒有。這個工作讓我身心疲累。」

這支影片在微博與微信一傳十十傳百，亦有英文字幕版，要讓外界聽到上海的聲音。上海2千5百萬人，為了清零，封城至今五週，關於食糧、物資、醫療資源缺乏，官員作秀，防疫毫無章法等批評陸續爆出。

公開批評政府在中國甚為罕見，但上海人民顯然忍無可忍，透過各種方式表達不滿。上海封城還看不到盡頭，而首都北京卻又傳出學生染疫。上海殷鑑不遠，有關當局恐怕得慎思，清零封城這項堅持，究竟值不值得？

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