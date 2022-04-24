Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「四月之聲」道出上海封城民怨 中共網路審查員全力掃蕩

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/24 17:25
四月之聲影片截圖

四月之聲影片截圖

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022，人間四月天，對上海而言，沒有娉婷鮮妍，只有等待解封的枯槁容顏。一支用聲音紀錄「上海封城怨」的短片，在中國社群網站瘋傳，引發了網民共鳴，卻觸及中共敏感神經，審查員24日開始大力掃蕩，卻引發更激烈的反彈。人民怒吼，封的不只是人，還有欲向全世界訴說的，真相。

題為「四月之聲」的6分鐘短片，以上海天際的灰色空拍畫面為底，呈現3月至今官員講話、民眾抱怨的真實錄音。這有如濃縮版的上海封城啟示錄，沒有精彩畫面，沒有特效，沒有旁白，沒有矯飾，有的只是翔實的民怨，人民的不滿、沮喪、激動、號哭，配上沉重的音樂，一聲聲直錘人心。

「等通知我們都快餓死了」
「我的孩子發燒了，阿姨請問在嗎？」
「發物資！發物資！」
「你們是有家待不住，我是有家不能回啊」
「要把它打死啊？哎喲天哪」
「病毒倒不會死人的，餓要餓死人的」

一段段聲音，就是一個個防疫之亂下的無奈畫面。一名浦東居委書記，巧婦難為無米之炊，甚至講著講著就哭了。「我也希望上面有好的政策給我，我可以對居民有交代，現實是沒有。知道嗎？沒有。這個工作讓我身心疲累。」

這支影片在微博與微信一傳十十傳百，亦有英文字幕版，要讓外界聽到上海的聲音。上海2千5百萬人，為了清零，封城至今五週，關於食糧、物資、醫療資源缺乏，官員作秀，防疫毫無章法等批評陸續爆出。

公開批評政府在中國甚為罕見，但上海人民顯然忍無可忍，透過各種方式表達不滿。上海封城還看不到盡頭，而首都北京卻又傳出學生染疫。上海殷鑑不遠，有關當局恐怕得慎思，清零封城這項堅持，究竟值不值得？

延伸閱讀：
上海隔離所全天不關燈徹夜難眠 民眾對立升高上演諜對諜
上海人關到崩潰驚聲尖叫 　廣州人不得離境恐迎來封城？
上海
四月之聲
封城
疫情
短片

相關新聞

COVID疫情降溫 新加坡回歸正軌大解封
COVID疫情降溫 新加坡回歸正軌大解封
2022/04/22 20:00
上海封控惹民怨 微博引用中國國歌「奴隸」反諷全遭封殺
上海封控惹民怨 微博引用中國國歌「奴隸」反諷全遭封殺
2022/04/20 17:54
博鰲論壇21日開幕式 習近平連兩年視訊演說
博鰲論壇21日開幕式 習近平連兩年視訊演說
2022/04/20 11:45
北市聯醫總院長璩大成：從Rt值等數據推估　台灣疫情4到8週將達顛峰
北市聯醫總院長璩大成：從Rt值等數據推估　台灣疫情4到8週將達顛峰
2022/04/20 09:15
〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？
〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？
2022/04/18 23:10

更新時間 : 2022-04-24 18:20 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】4/23台灣本土確診4126境外78例　陳時中與6縣市首長開會•居家隔離縮短為7天有共識
【更新】4/23台灣本土確診4126境外78例　陳時中與6縣市首長開會•居家隔離縮短為7天有共識
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
【圖解報你知】台灣指揮中心4/22最新隔離、檢疫、確診相關防疫規定　
【圖解報你知】台灣指揮中心4/22最新隔離、檢疫、確診相關防疫規定　
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
確診匡列大塞車！久未收到隔離書 北市建議直接打專線
確診匡列大塞車！久未收到隔離書 北市建議直接打專線
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
〈時評〉台鐵五一勞動節「合法休假」 交通部應正面迎戰罷工手段
〈時評〉台鐵五一勞動節「合法休假」 交通部應正面迎戰罷工手段
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　