Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

蔡其昌角逐台中市長 徐定禎、劉建國放眼苗栗縣、雲林縣首長寶座

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/24 16:12
民進黨選對會今（24）日拍板徵召徐定禎、劉建國、蔡其昌出戰年底九合一選舉。（圖／徐定禎、劉建國、蔡其昌臉書 台灣英文新聞製圖 ）...

民進黨選對會今（24）日拍板徵召徐定禎、劉建國、蔡其昌出戰年底九合一選舉。（圖／徐定禎、劉建國、蔡其昌臉書 台灣英文新聞製圖 ）...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）迎戰年底九合一選舉，民進黨今（24）日召開「選舉對策委員會」，拍板徵召徐定禎出戰苗栗縣長選舉、劉建國角逐雲林縣長一位、蔡其昌力拼台中市長寶座，並將名單提交中執會進行提名作業。

今日民進黨主席蔡英文在總統官邸召開選對會，確立年底選戰苗栗縣長、雲林縣長以及台中市長分別由行政院顧問徐定禎、立委劉建國、立法院副院長蔡其昌出馬角逐，並提交中執會進行徵召提名作業。此外，基隆市、新竹市也建請採徵召。

今日民進黨主席蔡英文在總統官邸召開選對會指出，當前國際情勢動盪，維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，國民生國維持正常，是民進黨首要工作。因此民進黨將以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，選拔優秀人才爭取選民支持。

會中確立年底選戰苗栗縣長、雲林縣長以及台中市長分別由行政院顧問徐定禎、立委劉建國、立法院副院長蔡其昌出馬角逐，並提交中執會進行徵召提名作業。蔡英文盼3位候選人能承擔使命，對內團結一致，對外爭取更多選民認同獲得勝選。

劉建國下午於臉書表示，自己並非政治家族出身，從一個斗六市民代表做起，一路歷經縣議員、再到立法委員，一步一步都是雲林鄉親在背後支持，此番被徵召出戰2022雲林縣長，「是榮耀更是責任」，將承擔並全力以赴，為雲林人謀幸福生活、為雲林家鄉爭取發展。

徐定禎接受中央社記者電訪表示，2018年獲得民進黨支持，以無黨籍身分參選苗栗縣長，但當年因同婚議題等多個公投案攪局，以及國民黨的「韓流」影響，讓民進黨選戰艱辛，這次選舉他將全力以赴。

此外，基隆市、新竹市因選情特殊考量，選對會建請中執會同意，依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第7條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。
九合一選舉
111年九合一選舉
2022年九合一選舉
民進黨
選舉對策委員會
徐定禎
苗栗縣長
劉建國
雲林縣長
蔡其昌
台中市長
蔡英文
基隆市
新竹市

相關新聞

林佳龍表態角逐提名「台北市準備中」 呼籲民進黨立委蔡其昌選台中當仁不讓
林佳龍表態角逐提名「台北市準備中」 呼籲民進黨立委蔡其昌選台中當仁不讓
2022/04/20 17:17
【全台灣單日確診破千例】基隆市不敢樂觀　新北市即日起不公布足跡•花蓮同步啟動居家照護
【全台灣單日確診破千例】基隆市不敢樂觀　新北市即日起不公布足跡•花蓮同步啟動居家照護
2022/04/15 21:19
蔡總統居隔篩檢陰性　15日起自主健康管理、恢復公開行程
蔡總統居隔篩檢陰性　15日起自主健康管理、恢復公開行程
2022/04/14 19:39
〈時評〉蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型假議題　民進黨應順勢弄假成真
〈時評〉蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型假議題　民進黨應順勢弄假成真
2022/04/14 17:23
接見瑞典訪團 賴清德促簽台雙邊投資協定
接見瑞典訪團 賴清德促簽台雙邊投資協定
2022/04/12 17:14

更新時間 : 2022-04-24 16:49 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】4/23台灣本土確診4126境外78例　陳時中與6縣市首長開會•居家隔離縮短為7天有共識
【更新】4/23台灣本土確診4126境外78例　陳時中與6縣市首長開會•居家隔離縮短為7天有共識
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
【圖解報你知】台灣指揮中心4/22最新隔離、檢疫、確診相關防疫規定　
【圖解報你知】台灣指揮中心4/22最新隔離、檢疫、確診相關防疫規定　
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
確診匡列大塞車！久未收到隔離書 北市建議直接打專線
確診匡列大塞車！久未收到隔離書 北市建議直接打專線
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
〈時評〉台鐵五一勞動節「合法休假」 交通部應正面迎戰罷工手段
〈時評〉台鐵五一勞動節「合法休假」 交通部應正面迎戰罷工手段
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　