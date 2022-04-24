蔡其昌角逐台中市長 徐定禎、劉建國放眼苗栗縣、雲林縣首長寶座

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）迎戰年底九合一選舉，民進黨今（24）日召開「選舉對策委員會」，拍板徵召徐定禎出戰苗栗縣長選舉、劉建國角逐雲林縣長一位、蔡其昌力拼台中市長寶座，並將名單提交中執會進行提名作業。

今日民進黨主席蔡英文在總統官邸召開選對會，確立年底選戰苗栗縣長、雲林縣長以及台中市長分別由行政院顧問徐定禎、立委劉建國、立法院副院長蔡其昌出馬角逐，並提交中執會進行徵召提名作業。此外，基隆市、新竹市也建請採徵召。

今日民進黨主席蔡英文在總統官邸召開選對會指出，當前國際情勢動盪，維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，國民生國維持正常，是民進黨首要工作。因此民進黨將以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，選拔優秀人才爭取選民支持。

會中確立年底選戰苗栗縣長、雲林縣長以及台中市長分別由行政院顧問徐定禎、立委劉建國、立法院副院長蔡其昌出馬角逐，並提交中執會進行徵召提名作業。蔡英文盼3位候選人能承擔使命，對內團結一致，對外爭取更多選民認同獲得勝選。

劉建國下午於臉書表示，自己並非政治家族出身，從一個斗六市民代表做起，一路歷經縣議員、再到立法委員，一步一步都是雲林鄉親在背後支持，此番被徵召出戰2022雲林縣長，「是榮耀更是責任」，將承擔並全力以赴，為雲林人謀幸福生活、為雲林家鄉爭取發展。

徐定禎接受中央社記者電訪表示，2018年獲得民進黨支持，以無黨籍身分參選苗栗縣長，但當年因同婚議題等多個公投案攪局，以及國民黨的「韓流」影響，讓民進黨選戰艱辛，這次選舉他將全力以赴。

此外，基隆市、新竹市因選情特殊考量，選對會建請中執會同意，依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第7條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。