全球首創 義大利水都威尼斯擬對「一日遊客」收過路費

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）飽受過度觀光（overtourism）所苦的義大利水都威尼斯，終於要出手了。2023年起，只在該城市「快閃」觀光的一日遊人，將得掏出過路費。

去年威尼斯險些被列入聯合國「瀕危世界遺產名單」（World Heritage in Danger），逼得威尼斯加速祭出因應措施。CNN報導，市長宣布2023年1月起，一日遊客須繳納3.25歐元（新台幣103元）至10歐元（新台幣317元）不等的費用，視遊客多寡而定。

這項規定只適用於待一日、不過夜的旅客。這類人不太消費，不貢獻觀光收益，卻留下垃圾，令官方大為苦惱，只好出此下策。以復活節那週末為例，威尼斯人口不過5萬，週六（4/16）那天卻湧入了12萬觀光客，週日 （4/17）更是升至高達15萬8千人，威尼斯實在不堪重負。

相關規劃早已完成，卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情而被迫喊停，畢竟疫情正酣之際，遊客人數已不多，重創觀光業。威尼斯今夏就會先試行預約平台，讓一日遊人登記前往，明年才開始正式收費。

為了順利推行，政府會獎勵使用平台的遊客，如可獲准優先進入各大博物館景點等。官方表示，透過預約平台，可有效掌握每日造訪人數，從而調整服務。遊客若看到平台已預約爆炸，或許也會改變心意，擇日再來。

政策上路後，威尼斯將成為全球首個收取過路費的城市。此舉意在讓世人了解，每座城市都有其特有的脈動，威尼斯是獨特的、悠閒的、脆弱的，值得好好欣賞的，不適合只想來來拍拍照走人的觀光模式。

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