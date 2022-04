全球首創 義大利水都威尼斯擬對「一日遊客」收過路費

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)飽受過度觀光(overtourism)所苦的義大利水都威尼斯,終於要出手了。2023年起,只在該城市「快閃」觀光的一日遊人,將得掏出過路費。

去年威尼斯險些被列入聯合國「瀕危世界遺產名單」(World Heritage in Danger),逼得威尼斯加速祭出因應措施。CNN報導,市長宣布2023年1月起,一日遊客須繳納3.25歐元(新台幣103元)至10歐元(新台幣317元)不等的費用,視遊客多寡而定。

這項規定只適用於待一日、不過夜的旅客。這類人不太消費,不貢獻觀光收益,卻留下垃圾,令官方大為苦惱,只好出此下策。以復活節那週末為例,威尼斯人口不過5萬,週六(4/16)那天卻湧入了12萬觀光客,週日 (4/17)更是升至高達15萬8千人,威尼斯實在不堪重負。

相關規劃早已完成,卻因新冠肺炎(COVID-19)疫情而被迫喊停,畢竟疫情正酣之際,遊客人數已不多,重創觀光業。威尼斯今夏就會先試行預約平台,讓一日遊人登記前往,明年才開始正式收費。

為了順利推行,政府會獎勵使用平台的遊客,如可獲准優先進入各大博物館景點等。官方表示,透過預約平台,可有效掌握每日造訪人數,從而調整服務。遊客若看到平台已預約爆炸,或許也會改變心意,擇日再來。

政策上路後,威尼斯將成為全球首個收取過路費的城市。此舉意在讓世人了解,每座城市都有其特有的脈動,威尼斯是獨特的、悠閒的、脆弱的,值得好好欣賞的,不適合只想來來拍拍照走人的觀光模式。

Riparte il turismo a #Venezia

Una boccata d’ossigeno per gli operatori.

Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della Città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo.

Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione pic.twitter.com/XmTOptMfG0