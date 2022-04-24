4/23台灣本土新增5092例 1重症10中症4人未打疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入(72例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡，新增中重症11人。

指揮中心表示，今日新增之5,092例本土病例，為2,446例男性、2,641例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月23日至4月24日，其中包含2,957例為無症狀感染。

指揮官陳時中表示，中症今日新增10人，累計78人，中症率0.33%；重症今日再添1人，目前總計8人，重症率0.03%。

陳時中指出，今日新增重症者，為50多歲男性，已接種三劑疫苗，有糖尿病史，在加護病房使用呼吸器。至於中症者都是男性，未打疫苗者有4位，已接種三劑者有4位。上述11位確診者，僅1位無慢性病史，其中一位有癌症。

個案分佈為新北市(1,731例)，桃園市(1,071例)，臺北市(1,027例)，基隆市(301例)，花蓮縣(182例)，臺中市(150例)，高雄市(147例)，宜蘭縣(122例)，新竹縣(57例)，彰化縣(56例)，臺南市(47例)，屏東縣(40例)，雲林縣(38例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(24例)，新竹市(20例)，嘉義市(17例)，嘉義縣(15例)，南投縣(11例)，金門縣(4例)，連江縣(2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為40例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(1例)，另79例調查中。入境日介於今年4月6日至4月23日。



指揮中心指出，今年4月19日公布之境外移入病例案37622，經疫調後改判為本土病例。今年4月19日公布之案46993，4月23日公布之案51398及案51426本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自泰國及美國(2例)移入。



指揮中心統計，截至目前國內累計56,468例新冠確診，856例死亡病例，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。