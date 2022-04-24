土耳其強硬表態 關閉俄機飛往敘利亞領空

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）看不下去！土耳其外長卡夫索格魯宣布，土國已對俄國民用以及軍用航機關閉通往敘利亞的領空，這也是俄烏戰爭爆發以來，與俄國關係密切的土國所祭出的最強硬回應之一。

綜合外媒報導，土耳其媒體引述卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）所言指出，土國在3月時向俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）提出，要對俄羅斯軍機、民航機關閉飛往敘利亞的領空，俄國可以飛航直至4月為止，該項禁令將維持3個月。

卡夫索格魯指出，拉夫羅夫將這項決定轉呈俄國總統普丁（Vladimir Putin）。而後俄方回覆表示，普丁已下令俄國飛機不再行經該處。俄方則尚未就此事作出為公開回應。

土耳其俄國、烏克蘭、美國的關係相當微妙。一方面俄國為土國第二大進口貿易夥伴，且土耳其強烈依賴俄國天然，僅管先前因敘利亞內戰與俄國支持不同方，因此關係短暫破裂，但然而後來兩國積極修復關係。

此外，土耳其為北約第二軍事強國，俄國是土國以及北約的傳統競爭對手，然而近來土國與美國的關係也不似以往，諸如華盛頓支持敘利亞「庫爾德」民兵組織與安卡拉相左等事，讓土國與俄國漸行漸近。然俄烏戰爭爆發，土國為平衡俄國在區域的影響力，資助烏克蘭數億美元的軍事支持，又激怒俄國。

土耳其居中協調意圖能協助解決衝突，並主持數個俄烏間的會議，如今更嘗試要安排兩國領導人會面。卡夫索格魯承認，此時這類峰會效果有限，時間或許要很長，但若雙方有意達成，就必然會達成協議。