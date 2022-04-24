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日本北海道觀光船沉沒 救起7人皆無意識

船難當時海象不佳，恐因此釀災

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/24 11:04
日本救難人員將尋獲乘客送醫（圖／美聯社）
北海道搜救船隻出動（圖／美聯社）

日本救難人員將尋獲乘客送醫（圖／美聯社）

北海道搜救船隻出動（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本北海道一艘載有26人的觀光船KAZU 1，昨（23）日下午驚傳吃水，通報後失聯沉沒，日本海上保安廳緊急搜救，今早傳出尋獲7人，但皆無意識。

根據美聯社，這艘載有2名船員、24名乘客（包括2名孩童）的觀光船，是在知床半島（Shiretoko Peninsula）西部外海遭遇船難，23日下午1時多通報船首進水、傾斜，恐將沉沒，之後便失去聯繫。

日本海上保安廳出動巡邏船、直升機搜索，歷經19小時，終於發現遇難乘客，但並未透露其狀況。日本放送協會NHK報導，人員皆無意識。

知床半島4月海水水溫通常僅攝氏幾度，極為寒冷。根據當地漁業資訊，23日中午該地區海象不佳，風大浪高，由於天候不佳，漁船在中午前陸續回港。NHK報導，當地發出了浪高3公尺的警報。

船隻吃水原因不明，海事專家Yoshihiko Yamada懷疑是船身在大浪中撞上礁石受損。此種規模的觀光船，通常並無配備救生筏，且為了防風，窗戶向來緊閉，對逃生造成困難。Yoshihiko Yamada在接受TBS電視台訪問時，也不排斥船隻遭鯨魚撞到的可能性，但這項可能性極低。

我外交部表示，駐札幌辦事處已向日本官方查證，確認船上乘客皆為日籍，並無台籍人士。
日本
觀光船
北海道
沉沒

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