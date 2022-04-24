【馬克宏VS勒龐】法國總統大選決戰 　若變天恐比英國脫歐衝擊更甚

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）法國總統大選第二輪投票24日登場，現任44歲親商中間派馬克宏（Emmanuel Macron），面臨來勢洶洶的53歲極右翼勒龐（Marine Le Pen）。專家指，馬克宏若未能保住大位，法國極右政權將內政、外交，整個歐洲帶來巨變，衝擊更甚英國脫歐。

綜合路透與BBC報導，兩人這回再度狹路相逢，情勢與五年前已不可同日而語。上屆慘敗的勒龐，這些年致力軟化形象，走入民間，強調「還政於民」，「法國優先」，把法國人的利益置於歐洲乃至於全球之前，將馬克宏投射成不知民間疾苦的菁英派，民粹路線有其吸引力。

勒龐這回學聰明了，眼看能源價格激增導致民眾生活成本上升，她便痛擊此一軟肋，主打要讓人民過上好日子，拋出多項政策牛肉「誘惑」選民，包括將退休年齡降至60歲、30歲前不用繳所得稅、推動企業調薪等。馬克宏不願舉債連連，將續推供應鏈改革，並將年金年齡從62調至65歲。企業界認為，馬克宏的藍圖較可能帶來成長與工作機會，批勒龐只會開空頭支票，不切實際，錢從哪裡來？

或許最受爭議的，便屬移民與頭巾議題。勒龐並強調要「還政於民」，透過公投決定移民政策。倘若她當選，移民法國難度變高、待遇縮水，在住房與社會服務等面向都難與本國人享有同樣待遇。馬克宏稱這根本是專制走向，「民粹並非愛國」。

勒龐有意禁止女性在公共場合戴頭巾，這對有著最大穆斯林人口的歐洲國家而言，絕對是鐵腕政策。馬克宏已表明反對這項做法，他話說得很重，稱禁頭巾之舉，將引發「內戰」，強調法國雖採政教分離，卻不代表攻擊宗教。

在外交方面，馬克宏將這場大選定調為「對歐洲的公投」，倘若勒龐上任，將導致「法國脫歐」（Frexit），撼動整座大陸。勒龐表面上宣稱無意脫離歐盟，但她早於2012年就透露了此構想。在她的藍圖中，法國人的利益必須置於歐洲人之前，如此勢必與歐洲法規扞格，對邊境規定、法國對歐盟的付出等，都會有所影響，也將打破歐洲以德法為首的秩序，德國將更難領導歐盟。一名資深外交官指，此舉無異「掏空歐盟這些年立基的根本」。

此外，若法國變天，法國在北約（NATO）與西方聯盟的角色也將大為淡化。勒龐有意退出北約指揮鏈，這將動搖後冷戰時代的歐洲安全架構。她與俄國交好的傾向也讓外界惴惴不安。勒龐所屬的政黨國民聯盟（National Rally）向俄國銀行貸款，而她與俄國總統普丁（Vladimir Putin）的友好關係也舉世皆知。她雖批評俄國侵略烏克蘭之舉，卻強調日後還是能「當盟友」，也表明了在她治下，法國將對美國與俄國「保持相同距離」。



馬克宏造勢活動（圖／美聯社）



勒龐造勢活動（圖／美聯社）