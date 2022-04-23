日本觀光船沉沒北海道近海失聯　26名乘客下落不明

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本一艘觀光船今(23)日在北海道海域通報將沉沒後失聯，船上載有26名乘客線下落不明。

綜合媒體報導，日本海上保安廳表示，今天下午1時15分左右，搭載26人的觀光船KAZUⅠ船組員在通報「船首部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」後失聯。

船上共有26人，包括1名船長、1名甲板員及24名乘客，其中包括2名兒童；已知26人都有穿救生衣，但海水水溫可能僅攝氏2到3度左右。

當地漁協指出，當時海象不佳，出海捕魚的船隻都已經在當天上午返港。日本氣象廳也在現場發布海浪和強風警告。

救難直升機抵達事發海域後暫未發現觀光船蹤影，目前仍持續搜救中。截至晚間6時30分止，已有6艘巡邏船及4架直升機投入搜救。

外交部副發言人崔靜麟晚間表示，日本北海道知床半島今天當地時間下午1時15分發生「知床遊覽船」所屬「KAZU 1」觀光船沉沒意外，台灣駐札幌辦事處已於第一時間向當地海上保安廳查證，確認船上26名乘客皆為日本籍，並無外籍人士，目前台灣在日本的僑民也未傳出受難訊息。

崔靜麟說，日本海上保安廳已出動6艘巡邏艇及4架航機抵達現場，但還沒有發現這艘觀光船，目前仍在搜查中。外交部及駐處將持續追蹤此案，若有需要將隨時提供必要協助，期盼相關搜救工作順利進行，人員平安。