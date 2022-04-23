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只有兩天！FNG-ART 最新活動「AHAF台北飯店藝術博覽會」　20位全球當代藝術家登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/23 19:35
BLIC（FNG-ART提供）

BLIC（FNG-ART提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國際藝術組織 FNG-ART將於4月30 日舉辦「AHAF 2022 台北飯店藝術博覽會」，將展出20位國際當代藝術家創作。

AHAF 為 Artist Hotel Art Fair 之簡稱，展覽概念也如其名著墨於飯店形式之上， 但有別於以往飯店型藝術博覽會以一間藝廊指定分配至一間房間的形式，AHAF 2022 台北飯店藝術博覽會讓每一位藝術家皆擁有獨立房間展示，令藝術領域數倍放大，更讓愛好者能完整沉浸於充滿藝術氣息的空間，進一步體驗藝術家們刻畫出截然不同的迷人氛圍。

此次將展出 10 位獨家代理藝術家與 10 位全球當代藝術家，獨家代理包含 NIKKI、Adam Handler、BLIC、鄭與恩 Jung Yeo Eun、Yang Hee Rin、LEAH、Kyle Orlando、Tom Berenz、Madi 與 Lee Kwan Woo 等人；並另邀 Laksamana Ryo、Suanjaya Kencut、QWAYA、Fanny N. Brodar（圖五）、Gammanzi、Oga Ben、Galina Munroe、Emanuele Tozzoli、Angie Goto 與 Nathan Paddison 等於台北國泰萬怡酒店展出。

展期自4 月30日至5月1日止，自下午1時至晚間8時免費開放入場參觀，VIP預展為4 月29日。
FNG-ART
AHAF 2022 台北飯店藝術博覽會
飯店
當代藝術
台北國泰萬怡酒店

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