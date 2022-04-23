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【步步為營】北市4/23新增945個案•中山、大安區均破百　桃園新增527例•科技廠、醫院傳群聚　

➤北市23日新增945例本土確診案例，分別為中山區141例、大安區101例、信義區94例、文山區91例、內湖區78例、萬華區及士林區各77例、大同區70例、北投區69例、松山區68例、中正區43例、南港區36例。➤桃園市長鄭文燦表示，和碩聯合科技龜山廠全廠停工5天，且要多次採檢，呼籲各工廠、職場，對員工和移工健康管理和照顧，要建立定期快篩制度，確保職場安全。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/23 18:02
台北市長柯文哲目前仍在居家隔離中; 桃園市政府20日發布COVID-19居家照護計畫，除與轄內11家急救責任醫院合作提供「視訊診療服務」，...

台北市長柯文哲目前仍在居家隔離中; 桃園市政府20日發布COVID-19居家照護計畫，除與轄內11家急救責任醫院合作提供「視訊診療服務」，...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣4/23新增4126個案，前三大重災區依序為為新北市(1,563例)，臺北市(945例)，桃園市(527例)!

台北市政府衛生局23日表示，今天新增945例COVID-19本土病例，中山區141例最多，大安區101例居次；此外明天台北車站與捷運松山站2接種站有莫德納與高端疫苗隨到隨打。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，北市新增945例本土案例，分別為中山區141例、大安區101例、信義區94例、文山區91例、內湖區78例、萬華區及士林區各77例、大同區70例、北投區69例、松山區68例、中正區43例、南港區36例。

衛生局並表示，明天(4/24) 台北車站中型接種站，提供莫德納與高端疫苗隨到隨打共800個名額，服務時間下午1時至4時；捷運松山站中型接種站則分別在上午9時至中午12時、下午2時至5時，有高端及莫德納隨到隨打，各有300個名額。

桃園市

桃園今天(4/23) 新增527例本土個案，市長鄭文燦說，和碩聯合科技龜山廠發生移工群聚，擴大採檢將再增確診數，預估全案會有超過500人確診，另有某間醫院發生群聚感染，進行感控中。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，和碩聯合科技龜山廠移工宿舍已有60多人確診，經擴大採檢風險區1627人，預估會有2至3成確診，因此明天數字會增加，全案會有超過400、500人確診。

鄭文燦表示，和碩聯合科技龜山廠全廠停工5天，且要多次採檢，呼籲各工廠、職場，對員工和移工健康管理和照顧，要建立定期快篩制度，確保職場安全。

鄭文燦表示，另有某家醫院有群聚感染，有16人確診，醫院已進行院內感控和分艙分流措施；桃園市政府衛生局長王文彥補充，這家醫院確診的員工大部分都是和社區陽性確診個案有接觸，因此暫時研判是家戶、社區感染，目前醫院已進行2次大消毒，全院有340人被匡列居隔，並依據狀況進行每3天，甚至每天的採檢。

中央社引述鄭文燦說，針對某一起八德區幼兒確診案，要感謝八德區公所等，第一時間協助家庭送醫，聖保祿醫院和長庚醫院也做了最好安排，現在這名幼兒已經轉到防疫旅館，一切情況都是最快速度，提供最適當處理。

和碩科技23日表示，目前仍在採檢作業中，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，尚不確定何時復工。

和碩表示，目前仍在採檢作業中，實際確診人數尚無法掌握，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，何時復工還是未知數，釐清相關細節後才會對外公告說明。

和碩於22日曾公告說明，桃園市政府於4月21日晚間協助針對廠內住宿人員及相關接觸者共1608人進行PCR檢測，目前尚待檢驗結果。

和碩啟動因應措施，包括嚴格禁止跨廠區、跨辦公室移動，會議皆以線上方式進行，加強辦公室的清消作業與防疫措施宣導，和碩並持續落實員工全天配戴口罩、全力配合政府防疫措施，對於公司防疫政策則隨時進行滾動式調整。

和碩強調，對公司整體營運及財務狀況無重大影響。
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