〈時評〉全球經濟動盪股市賣壓沈重 最佳投資存股時機

全球經濟深陷俄烏戰爭、通貨膨脹、疫情嚴峻之苦，而台灣股市面對外資賣壓，新台幣重貶等多重壓力之下，重量級權值股賣壓嚴重。其實投資人該思考的是，台灣充滿活力及商機，未來氫能、5G、電動車、半導體產業鏈，都具發展潛力，值得注意。

商業週刊最近刊登華倫巴菲特的訪問，談到投資標的選擇，他說，剛開始他重視技術分析，預測股價走勢，後來他讀了Ben Graham的書，發覺自己完全走錯了路，從此再也不重視股票價格的漲跌，而是重視企業10年、20年未來的長線價值，甚至希望好公司股價下跌，能夠低價買進。

在華倫巴菲特的眼中，他不是買股票，他是在買公司，建議投資人不用時時盯盤，讓情緒受到股價起伏的影響，投資決策更不應以股價高低為標準，而是要深入了解企業是否有長期投資的價值。

台股近年受到外資沈重賣壓，加上大戶、中實戶連續4季賣超，股價普遍下跌。以大戶、中實戶為例，今年第一季季成交5億元以上大戶，計有2799人，季減992人，減幅26.17%。成交1億至5億元的中實戶，共有21926人，季減28.02%。不過，去年上市櫃公司稅後純益達4.3兆元，年增率達73％，創歷史新高，顯然被外資以及大戶、中實戶忽略了。

外資賣超台股今年前3個半月，已達5970億元，比2020年的5394.69億元，以及2021年的4540億元都多，如果把外資從2009年累積的買超，扣除4年大賣超，這12年外資的買超己全部賣光，還呈現淨賣超2000億元，如果不是台商回流，帶回來大量資金，彌補外資賣超金額，台股的跌幅恐怕難料。

外資賣超台股最大的是台積電，高達511287張，提款逾3千億元，跌幅逾19.77%，賣超聯電878748張，提款逾500億元，聯電跌幅逾31.77%，光是晶圓雙雄即佔外資賣超台股的一半。另外世界先進跌幅逾34.5%，力積電跌38.1%。友達去年每股獲利達6.37元，股價跌至不到19元。

其他如PC的情況也一樣，華碩、技嘉、微星、廣達，即使業績好，股價依然被外資及大戶賣慘了。其他優質科技股，被錯賣者眾，甚至聯發科去年每股獲利69.69元空前好成績，依然從1215元被賣到只剩865元。諸多績優股價格腰斬。

外資大賣台股，原因很多，區域政治環境緊張當然是重要因素，但是通膨嚴重，美國為首的世界各國央行升息，拉升公債殖利率，使資金大量流入債市，影響股市資金流通，導致外資資金需求壓力大，就從各地股市抽取資金，造成台股重挫。

不過最近國泰投信董事長張錫表示，台股最壞狀況已過，第二季是找買點的絕佳機會，有量增價漲潛力的趨勢產業，如5G、電動車、半導體供應鏈，報價及轉嫁能力強，可望成為對抗通膨的投資優選族群。

如果擔心高科技產業景氣循環，或無法了解科技專業，傳統產業如食品類股、租賃業、環保清潔、瓦斯、再生能源⋯，諸多優質股票，或升息受惠股的金融類股中，也不乏值得長期投資的好標的。

如果再感股海茫茫，不知如何下手找尋優質標的，那麼ETF也是不錯的考慮，今年殖利率高達6％以上的債券ETF或股票ETF，比比皆是，投資人要想穩定獲利，或利用複利概念創造財富，並不困難。

再說到台灣未來再生能源問題，除了當前正夯的太陽能、風電產業之外，投資人不妨把觸角伸向氫能基礎建設，相關產值也將呈現三級跳，到2050年，至少可達一兆美元，相當於29兆元新台幣。台積電董事長劉德音最近的談話值得注意，他公開表示，「非常高興看到政府公布浄零碳排路徑，並樂見政府將氫能納入其中。」

「氫能時代」在政府引導，護國神山肯定之下，未來各大企業均引頸期盼，商機可以想見。至於俄烏戰事究竟要不要納入投資的考慮呢？華倫巴菲特還說過一句話：「他從來不會因為戰爭賣股，因為戰爭終將有結束的一天。」

既然國際複雜紊亂的因素，影響股市如此鉅大，且諸多績優股重挫至此，那麼，現在究竟是不是好的投資時機呢？

擺脫外資、大戶、中實戶大賣股消息的糾纏不清，不妨讓我們再回憶一下，商業週刊有關華倫巴菲特的談話：「低價買進好公司，重視企業10年、20年未來的投資價值，不要以股價為投資標準」。時間拉長，長期持有績優股，您的投資報酬率很可能勝過華倫巴菲特，或者下一個華倫巴菲特很可能正是您，何不把握股市低迷的現在，擇優存股呢？