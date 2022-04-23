（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）安捷航空昨(4/22) 獲交通部核准取得普通航空業許可證，預計4月底正式營運3條東部空中導覽路線。

安捷飛航訓練中心自義大利引進2架P2012型飛機，是台灣首見。(中央社110年11月檔案照片)

安捷飛航訓練中心跨足普通航空業，引進首架全新機種P2012，去年11月自義大利飛抵桃園國際機場。（安捷航空提供）

安捷航空是由安捷飛行學校申請設立，昨宣布進軍觀光旅遊市場，首波主打台東空中遊覽行程，包括花東縱谷、東部海岸及綠島3條路線，用全新角度帶旅客領略台東之美。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷深耕台東，從事飛航訓練將近8年後，延伸觸角至觀光旅遊業，地點就選在具有絕對主場優勢的台東縣，空中遊覽是安捷打響在觀光旅遊市場的第一炮。

安捷的東部空中導覽遊程，使用去年自義大利新引進的全球最新款的雙引擎P2012客機，每次可搭載旅客9人，3條路線航行時間各約40至45分鐘，每次每人費用新台幣9900元，另也有旅行社搭配其他遊程。

另為提供遊客最佳的體驗效果，安捷航空邀請知名主持人聶雲獻聲錄製語音導覽，讓旅客從空中更清楚景點的歷史與特色風貌，安捷航空還為每一個景點製作專屬背景音樂，給乘客宛如身歷其境的感受。

中央社引述台東副縣長王志輝今年2月12日受訪時曾表示，台東依山傍海景色優美，只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，高空跳傘將是台東下一個領先全台推動的空域活動。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳則說，高空跳傘已在國際間認定為一種紓壓的極限運動，相當符合後疫情時代，民眾追求養生、紓壓的旅遊型態。雖然目前國內除了軍事跳傘外，民間跳傘因涉及法規等營運管理和安全議題，尚無法成為一種全民運動，未來縣府會持續努力與各中央權責單位研商，推動高空跳傘活動常態化、產業化。

余明勳表示，去年安捷航空引進的9人座飛機就具備高空跳傘功能，初期以載客空中導覽為主，接著就會開始從事空中跳傘旅遊活動。

安捷航空獲台灣交通部許可營運空中導覽 4月底全新角度看台東之美

安捷飛航訓練中心自義大利引進2架P2012型飛機，首架110年11月16日下午抵達桃園國際機場(下圖) ，飛機抵達後進行加油作業(上圖) 。中央社檔案照片