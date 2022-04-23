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笑歪！台灣文化部最新哏圖爆紅算命阿姨來開示　藝FUN券將過期別和財運過不去

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/23 15:50
文化部結合近日Youtuber阿翰模仿的爆紅角色提醒藝FUN券使用期限(左圖擷取自<阿翰po影片>Youtube影片;右圖擷取...

文化部結合近日Youtuber阿翰模仿的爆紅角色提醒藝FUN券使用期限(左圖擷取自<阿翰po影片>Youtube影片;右圖擷取...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部推出藝FUN券使用期限將於4月30日止，每份面額600元可於書店、唱片行、電影院等萬家商店使用，隨著期限將至，文化部近日兩度結合時事梗-網紅阿翰「算命阿姨」廖麗芳，提醒大家不要放到過期。

台灣知名Youtuber阿翰以模仿身邊人物走紅，近期「阿翰po影片」最新影片以台灣人很愛算命為題，主角為稱自己是「九天玄女唯一指定姊妹」的廖麗芳紅遍各界，紅框眼鏡搭配台灣口語，恭請九天玄女駕到的洗腦台詞「800英呎、500英呎，降落！100英呎，中華路二段55號收到！」讓藝人曾寶儀、陳意涵等都爭相模仿，更讓位於該地段的當舖瞬間爆紅。

文化部也趁勢結合算命阿姨及「招財都市傳說」金色美輪明宏製作哏圖提醒大家藝FUN券使用期限，也合成超仙歌手陳珊妮跟美輪明宏哏圖宣傳專輯，意外引起許多網友迴響，阿翰也出面留言回應「定時巡邏回覆的本人阿姨我，給小編一個辛苦的打氣！」

文化部已連續兩週以廖老師為主角提醒大家，「天機不可洩漏，人的命運可以掌握！」抽到藝FUN券的朋友請注意，藝FUN券領取使用期限只到今年4月30日為止， 4/22起最後不到十天，現在券不花，下個月沒得花！請大家把握五倍券、各部會加碼券最後使用期限，趕緊用消費支持台灣，別讓票券過期作廢，和自己財運過不去！

現年28歲的阿翰本名曾文翰，2017年起開始拍影片，以自己的生活為題材，曾模仿國中女生在園遊會叫賣，還有阮月嬌、凜月等自創角色爆紅，阿翰接受媒體訪問時表示，算命阿姨一角靈感來自自己過去低潮時曾一直算命，現在走出黑暗後用搞笑影片帶給大家正能量。
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更新時間 : 2022-04-23 16:28 GMT+08:00

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