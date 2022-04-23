響應世界閱讀日！走讀台灣首度合作麥當勞　首場療癒故事派對溫暖陪伴

4月23日世界閱讀日，文化部宣布「2022年走讀台灣」以「走讀自由島 多元新視界」為題，與民間書店接力響應，將於全國各地舉辦超過百條走讀路徑，打造跨領域的閱讀風氣。

文化部長李永得提到，這兩年人類歷經了疫情，2022年又發生俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，自己閱讀了〈書比槍砲要強大〉這篇文章，文章中提到「書是思想交流的媒介、是靈魂對話的場所」，藉由閱讀得以促進不同族群、國家、地域的理解，越多的理解，戰爭、侵略發生的可能性就越少。今年度走讀台灣的主題之一「自由」，即是表現了書最重要的角色，「有自由的出版、自由的閱讀、自由的選擇，才能有真正的交流對話」。

李永得指出，在現今多元閱讀的時代，實體書本閱讀面臨越趨減少的狀況，但是實體讀本仍然扮演最重要文化傳承、文化景觀，也是作為交流和靈魂對話的角色，文化部持續以各種方式推廣閱讀，期盼「讓閱讀成為生活的日常」，除了振興出版，也藉此增進彼此的互相理解與交流。而今年另一大主題「多元」，則強調領域及族群的多元，鼓勵大家多閱讀這塊土地上發生的所有故事，同時，藉由多元語言的推廣，讓每個族群都能以自己的文化為榮。

策展人李明璁說，走和讀看起來是兩件事，但其實是一體的兩面。法國詩人韓波的詩句「生活在他方」，藉由閱讀可以想像生活有各種不同的可能性，因此生活在他方也成為可能；當生活可以在他方，旅行也可能發生在自己的周遭、社區。走讀的精神即在於不斷的探索、不斷的閱讀，不斷的想要走出去，走出去以後會想要再回來、再充電、再閱讀。

文化部自2019年起辦理「走讀台灣」，迄今累積超過三百條路徑，挖掘許多文本與地景，讓閱讀成為民眾的日常。今年文化部17個附屬館所的走讀活動，將融合台灣台語、台灣原住民族語、馬祖語及台灣手語等國家語言，於文學、音樂、建築、工藝、在地民俗、漫畫等多元主題下，辦理音樂會、閱讀市集、書展、實境戲劇、歌謠導聆等各種深度結合文本且多元豐富的閱讀活動。

文化部表示，線上走讀透過今昔照片及文本選句，用不同的角度走讀台北車站、中華商場等地；去年首度辦理即大獲好評的走讀經典路線，今年也將帶領讀者以多元主題穿越北中南東，重返北門、大稻埕等重要歷史現場，更將走進「科技未來」、「建築美學」、「不義遺址」等多元場域，期許突破同溫層，帶動各地閱讀風氣。

文化部於23日晚間在文房Chapter舉辦1場「Read Alone, Share Together！ 423世界閱讀日‧療癒故事分享派對」，透過伊格言、陳德政、王春子與鄭心媚等4位分別在影視、小說、繪本與非虛構等不同類型中發光發熱的創作者，仿造薄伽丘創作《十日談》，在主持人帶領下與民眾輪番朗讀，做伙分享，溫暖交陪，以閱讀療癒在疫情下不安的人心。

此外，2022台北國際書展第一波的「城市在閱讀」活動也於即日起同步串聯起跑，將陸續於全台藝文館所、獨立書店等舉辦超過80場活動；說書人帶領的「台中走廟趣：一廟一故事走讀傳統裝飾藝術民間故事；北部有河書店的「靈光現場．潛藏的故事力—音樂Ｘ文學跨域系列讀書會」、清大水木書苑的「烏克蘭與民主爭取書展」等一系列活動，可在台北國際書展線上書展查詢。

文化部今年首度與台灣麥當勞合作，推廣榮獲「2021義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」故事類首獎、獲第45屆文化部金鼎獎「兒童及少年圖書獎」的台灣插畫家林廉恩作品《HOME》。

活動自即日起至5月23日止，首波「國立臺南生活美學館」及「國家鐵道博物館籌備處」活動預計5月開放報名，「走讀台灣主題路徑建置計畫」邀請全國實體書店、出版單位、文史工作室等民間單位共同策辦精選文本與特色路徑，請至文化部獎補助系統申請，或前往官網查詢。