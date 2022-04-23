傳4/23台灣本土確診破5千例?!　陳時中找6縣市首長開會•北北基桃高花均與會

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛生福利部長陳時中今天(4/23) 邀部分縣市首長舉行防疫視訊會議，包括昨天起暫停醫療院所探病及長期照顧機構探視的台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣與會。

昨天台灣本土個案單日確診3799例，自由時報稱，據傳今天確診數恐突破5千大關。

中央社引述臨時取消市政行程與會的新北市長侯友宜上午接受媒體聯訪表示，各縣市區域狀況不同，希望同一步調調整，有助於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫轉型順暢；他平時常私下與陳時中溝通並提善意建議，這才是解決防疫問題方向，而新北防疫窗口也與中央流行疫情指揮中心溝通順暢。

他說，北北基桃為共同生活圈，面對居家隔離人數暴增，在防疫政策轉型及居隔政策改變過程，跨區域聯防與中央並肩作戰是好事。

侯友宜表示，新北居家照護人數從昨天3165人增加到目前4221人，及早啟動轉變才能保住醫療量能。各縣市提的居隔政策轉換模式大同小異，希望加速步調，因應都會區迫切需求。

他說，居家照護執行過程問題很多，第一線同仁會依個案妥善解決，希望以同理心包容與體諒，共同承擔、解決問題。

至於新北醫療量能，侯友宜表示，目前足夠照顧中重症確診者，但前提是確診者要依症狀落實分級照護與分流，居隔與疫情調查都要轉型。