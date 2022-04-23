（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天（23日) 上午發布中南部7縣市大雨及豪雨特報。氣象局說，白天台中至高雄地區有局部大雨或豪雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風。

嘉義地區23日凌晨雷聲不斷下起大雨，早上7時40分左右，嘉義市南邊一帶突然下冰雹。嘉義氣站象表示，強烈對流有機會發生下冰雹的機會。中央社

大雨特報縣市包括：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市及高雄市

豪雨特報: 嘉義縣。

氣象局預報，今天台灣附近水氣偏多，大氣環境不穩定各地都有短暫陣雨或雷雨，上半天降雨主要在西半部，中午過後東半部的降雨轉趨明顯，晚上大部分地區轉為多雲到晴的天氣。

中央社報導，嘉義地區今凌晨雷聲不斷下起大雨，早上7時40分左右，嘉義市南邊一帶突然下冰雹，民眾紛紛拍照、錄影、上傳社群媒體，嘉義氣站象表示，強烈對流有機會發生下冰雹的機會。

中央氣象局今早7時15分發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹。7時40分左右，嘉義縣市部分區域降下1、2公分大的冰雹，持續約10分鐘。

住在嘉義市彌陀路的范姓民眾說，早上下大雨開車載兒子出門，坐在車內就聽到「咚咚咚」的聲音，才發覺是下冰雹，好在車子並沒受損。過程約10分鐘。

鄧姓民眾表示，他上午開車經過中埔鄉忠義路與嘉義市交界附近，同樣遇到冰雹，而且一旁路樹多處折斷有如颱風來襲。

嘉義氣象站指出，氣象站內並沒有觀測到下冰雹，但強烈對流是有機會降冰雹，呼籲民眾外出小心。

【對流旺盛】台灣中南部7縣市23日豪大雨特報 嘉義今早下冰雹、伴隨打雷