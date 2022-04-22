【俄烏大戰的教誨】經濟學人評析 如何阻止中國犯台

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯進犯烏克蘭，已成台灣、中國，乃至全球都在研析的台海衝突腳本與借鏡。《經濟學人》本週以「台灣能從俄烏戰爭學到什麼」（What Taiwan can learn from Russia’s invasion of Ukraine）與「如何阻止中共犯台」（How to deter China from attacking Taiwan）兩篇文章，分析兩岸如何取法這場戰役，美國又該如何有效協防台灣。

烏克蘭的的頑強抵抗，拒不投降，讓台灣人生出了一絲希望，小國也能擋下大國的進逼。然而振奮人心的同時，卻也心生畏懼。排山倒海的制裁與西方源源不絕的軍援，竟都無法嚇阻俄國，再加上美國因俄國以核武要脅而不敢直接介入，這放在台海一樣適用，因中國也是擁核國家。

此外，島國這項地理條件，對台灣是福也是禍。有著海峽阻隔，敵方難以入侵，但盟友卻也不易補給。又，倘若中共武力犯台，西方恐怕連祭出制裁都綁手綁腳。中國是全球第二大經濟體，與西方經濟貿易緊密交織的程度，豈是俄國能比，對中出手，無異傷敵一千，自損八百。

光從軍事預算來看，中國就是台灣的20倍。多年的整軍經武，讓中國海軍擁有超越美國的戰艦數量，研發了多種防空、反艦飛彈，更加強了反介入／區域拒止（anti-access/area-denial）能力。五角大廈報告指，中國核彈數量將於2030年達到千枚之譜，可與美俄匹敵。

那麼，台灣當如何因應？

《經濟學人》點出，擴大軍事支出有其必要（台灣2%，以色列有5.6%），但台灣似乎陷入了如何將錢花在刀口的掙扎。美國近年來鼓勵台灣採「豪豬」（porcupine）戰略，亦即著重防禦的不對稱作戰，透過添購反艦飛彈等「小而美」武器，取代一味追求戰機、潛艦等「高大上」軍備的目標。

對台灣而言，此一戰略的優點在俄烏戰爭中也獲得體現。如台灣前參謀總長李喜明所述，若烏軍只有1千輛坦克，能打得過俄國的1萬輛嗎？但若烏軍有10萬枚標槍（Javelin）反坦克飛彈，俄軍的1萬輛坦克難道不怕嗎？

不過，台灣這些年來似又有擁抱高端軍備的傾向，自主研發潛艦、購置美國M1艾布蘭坦克、阿帕契與黑鷹直升機、F-16V戰機等。白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）認為，台灣添置了太多無法提供安全的武器。「大戰爆發，高端武器往往瞬間就會被摧毀或失去戰力，且美國海軍可能會要求台灣勿部署潛艦，以免被誤會屬於中共陣營。」

國防安全研究院研究員舒孝煌持不同意見，他強調台灣不能只淪於防衛，此種思維無法贏得戰爭，仍須建構能取得制海權、制空權的嚇阻軍力，確保海空通道暢通，「畢竟無法擔保美國是否會鼎力相助」。

美國又該怎麼幫忙？

美國對台的戰略模糊路線始終未變，雖一再允諾會協防台灣，怎麼協助卻從未說清楚道明白。亞洲並無北約（NATO）那樣鐵板一塊的防禦網，美國在亞洲盟友不少，彼此的夥伴關係卻散落於各種雙邊協議、小型結盟，如四方安全對話（QUAD）、AUKUS美英澳結盟。真要協同作戰，恐怕效率不彰，難以火速馳援。

《經濟學人》指出，為了不激怒中國，美國不放棄一貫的曖昧立場，固然可以理解，但台灣需要的不是「口惠」，而是「實至」。透過更實質的支持，如升級台美政治與軍事合作、售台或贈台更多武器、增加台軍協同演習訓練的機會、擘劃詳細的台海衝突因應方針，都是可行的做法。

重點在於，要讓習近平看到，美國與盟友是如何加固台灣的防禦堡壘，讓他每天一大早起來，想著今天是否能出兵台灣時，都能再三審酌，最後打消念頭，「看來今天不是出師的好日子」。

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