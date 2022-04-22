北富銀領航永續金融 舉辦Think ESG大師論壇

隨著ESG和淨零碳排成為全球共通語言，台北富邦銀行積極投入永 續金融，特別於4月22日世界地球日舉辦「Think ESG大師論壇」，邀請台灣再生能源政策之重要推手， 國立中央大學資訊電機學院院長林法正教授， 針對台灣能源政策及永續發展策略進行專題演講， 分析台灣能源轉型的永續發展之策，超過200位來自北富銀員工及 近50家企業夥伴線上參與，共同關注ESG永續發展趨勢。

2021年北富銀啟 動了名為「Think ESG」的永續行動計畫，系統性地創建一個ESG的交流平台和永 續金融服務孵化器，開創行內ESG的創意激盪和金融創新實踐， 經過將近一年的累積，北富銀已針對中小企業舉辦逾10場講座， 主題包含ESG趨勢下銀行融資的挑戰、綠色金融、公司治理3.0 、TCFD及溫室氣體盤查、CSR議題諮詢及輔導等， 參與講座及諮詢服務的中小企業逾200戶，同時中小企業若在ES G的執行上有改善作為，亦可取得北富銀綠色授信的支持。

透過「Think ESG」永續行動計畫，北富銀從半導體、民生醫療、智慧製造、 運籌綠能、網通電子以及鋼鐵石化等6大產業中尋找永續商機， 並持續拓展綠色（RE100）供應鏈、太陽能/離岸風電供應鏈、 高碳排產業、循環經濟、綠能發電/儲能/智慧電網、綠色運輸等6 大分群的永續服務。 北富銀除了是第一家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款的台資銀行，2021年北富銀的離 岸風電專案融資總授信金額位居台資銀行之冠， 持續為致力於綠色轉型及永續發展的企業提供穩定金流支持。

2022年北富銀更推出「Think ESG大師論壇」，邀請產官學界重量級人物參與，和客戶深度交流 ESG及綠色轉型相關議題，擴大北富銀ESG的影響力， 期望透過金融深度對談帶動客戶關注永續議題， 並攜手客戶邁向綠色轉型，共創永續未來。

北富銀表示，金融業擁有豐富的資源優勢， 是領導實踐淨零碳排目標的關鍵角色，對於ESG的推動責無旁貸。 放眼未來，北富銀將持續推動「Think ESG」的永續行動計畫，期許能持續發揮永續金融領航者的正向影 響力，攜手不同產業的客戶一同邁向減碳淨零的目標， 為地球的永續環境善盡心力。