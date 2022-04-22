Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

小心服用！18萬份輝瑞口服藥「Paxlovid」將抵台灣　健保署示警10大類禁忌藥物

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/22 17:18
(圖/路透社)

(圖/路透社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(22)日確診創新高來到3,766例，指揮中心宣布18萬份輝瑞口服藥物「Paxlovid」將於近期抵台。

中央流行疫情指揮中心今日表示，我國再向輝瑞藥廠新簽訂的70萬人份的口服藥物「Paxlovid」，近期已逾18萬人份藥物抵台，預計今年第二季內完成交貨。

指揮中心指出，口服藥物較針劑具有使用便利性的優勢，符合現行輕重症分流、居家照護的防疫模式需要，將陸續配賦至醫院、集中檢疫所、加強版防疫專責旅宿的主責醫院、各縣市居家照護計畫醫療責任醫院、各縣市轄內長期照護機構主責醫院，及社區核心藥局存放，經醫師評估治療效益與風險，充分告知病人後，給予符合條件病人治療。

然而，健保雲端系統主動提醒，這款藥有10大類禁忌藥物，並會與35類藥物產生交互作用，用藥須格外留意。

健保署醫審及藥材組科長何小鳳告訴中央社，輝瑞口服藥屬於肝臟代謝酶抑制劑，依照用藥說明書載明，這款藥物與10大類藥物具有禁忌，包含部分治療心絞痛、心律不整、降血脂、抗痛風、抗精神病、肺動脈高壓、鎮靜安眠等藥物；意即使用這10大類藥物，不可同時使用輝瑞口服藥。

此外，輝瑞口服藥也與35類藥物會產生交互作用，包含部分止痛藥、抗癌、抗凝血、抗痙攣、抗憂鬱或精神病、抗痛風、愛滋與C型肝炎等抗病毒藥、抗感染、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、全身性類固醇等藥物。

何小鳳說，使用時上述藥物須密切注意藥物的血中濃度。輝瑞口服藥的10大類禁忌藥物與35種藥物交互作用，共涵蓋76種藥品成分、1208種藥品品項，因涉及範圍廣，故透過健保雲端系統提醒醫事人員。

小心服用！18萬份輝瑞口服藥「Paxlovid」將抵台灣　健保署示警10大類禁忌藥物
指揮中心
輝瑞
Paxlovid
新冠口服藥

相關新聞

鼻酸！台灣染疫童成年紀最小死亡個案　父母穿隔離衣見最後一面
鼻酸！台灣染疫童成年紀最小死亡個案　父母穿隔離衣見最後一面
2022/04/19 19:56
輝瑞COVID口服藥物有望治癒長新冠？ 免疫學家真人見證
輝瑞COVID口服藥物有望治癒長新冠？ 免疫學家真人見證
2022/04/19 17:14
台灣放寬輕症解隔三大標準　確診滿10天免採檢可解隔
台灣放寬輕症解隔三大標準　確診滿10天免採檢可解隔
2022/04/18 16:33
新冠口服藥今抵台灣！指揮中心：5000人份默沙東全數到貨
新冠口服藥今抵台灣！指揮中心：5000人份默沙東全數到貨
2022/04/13 17:16
新冠口服藥132人服用效果佳 陳時中：價高需精算購買量
新冠口服藥132人服用效果佳 陳時中：價高需精算購買量
2022/04/08 17:59

更新時間 : 2022-04-22 17:40 GMT+08:00

最受歡迎

COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
破兩千！4/20台灣本土+2386　新增重症1人、中症8人　7旬女只打1劑疫苗　加護病房救治中
破兩千！4/20台灣本土+2386　新增重症1人、中症8人　7旬女只打1劑疫苗　加護病房救治中
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　
台灣22日起進健身房要3劑！業者憂會員權益受損將引爭議
台灣22日起進健身房要3劑！業者憂會員權益受損將引爭議
4/21台灣本土+2969　增6例中症　皆為50多歲以上　2人沒打疫苗
4/21台灣本土+2969　增6例中症　皆為50多歲以上　2人沒打疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
台灣邊境有望暑假解封　陳時中：染疫率一致國家可免隔離
台灣邊境有望暑假解封　陳時中：染疫率一致國家可免隔離