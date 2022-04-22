犒賞辛勞的母親們 極鮮海味貢寮鮑母親節團購開始了

新北市貢寮獨特岩岸地形及潔淨海水，孕育出東北角瑰寶-貢寮鮑（九孔以及黑盤鮑），每年春冬二季是貢寮鮑盛產期，為了讓大家能夠一年四季都能夠品嘗到這項東北角特產的極鮮海味，新北市政府漁業及漁港事業管理處、貢寮區漁會輔導養殖戶進行加工，並配合即將到來的母親節推出優惠團購活動。
飼養在貢寮區潮間帶養殖池，生活於純淨海水，吃天然海菜長大的新北市貢寮鮑，肉質Q彈鮮甜爽口，加上養殖業者零化學藥物使用，並由新北市政府於上市前進行抽驗把關，新北貢寮鮑是大家可以安心享用的在地極鮮海味，無論是加入當季蔬菜快炒而成的鮮蔬炒貢寮鮑，或是加入黃耆當歸等燉煮做成貢寮鮑當歸補血湯，都很美味。
貢寮區漁會表示，母親節檔期推出優惠方案，川燙殺青後冷凍的「鮮凍貢寮鮑」4包組（每包約300g）無須解凍直接就能料理，原價1400元，特價1200元，另外也推出貢寮鮑熟食加工品的「九孔滷鮑」2包組（每包約300g），解凍後立即可食用，原價1200元，特價1000元，自即日起至5月31日前凡訂購鮮凍貢寮鮑組或九孔滷鮑組均享免運費優惠。
新北市漁業處表示，新北市貢寮鮑是盛產於春冬二季的在地優質水產，以天然海菜為食的貢寮鮑，其肉質緊實鮮甜，經過烹調後口感格外Q彈。如今利用水產品加工技術，讓大家一年四季在家就能自己簡單烹調美味的貢寮鮑料理，歡迎大家多多利用本次母親節貢寮鮑團購宅配到府服務，好好的慰勞一下各位辛苦的媽媽們，輕鬆在家享用美味貢寮鮑。
訂購資訊：貢寮區漁會或貢寮鮑官網
照片來源：新北市政府漁業處提供