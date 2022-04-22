4月24日「蔥」味冠春蔬．平溪展售會取消

春天是珠蔥盛產季節，為讓民眾搶先品嚐鮮嫩美味的「 新北珠蔥」，原定4月24日在平溪農會旁廣場舉辦的「珠蔥饗宴」 以及「產地展售會」， 平溪區農會考量新冠肺炎疫情狀況決定取消辦理。「螢河鐵道‧蔥明 小旅行」及「尋寶趣」活動將如期舉行，惟配合中央防疫規定， 提醒參加「螢河鐵道‧蔥明小旅行」的遊客，必須出示3劑疫苗接種 證明，要讓大家玩得開心也吃得安心。

每年四、五月是珠蔥最鮮嫩好吃的季節， 疫情期間為讓民眾減少外出採購，平溪農會特別推出珠蔥宅配箱，1 箱10斤含運費特價1,500元， 讓民眾在家也可輕鬆品嚐當令美味； 另外也推出好看好吃又有好兆頭「蔥滿希望」DIY療癒小盆栽， 擺放辦公室窗邊讓您業績「一飛蔥天」， 或是置於居家陽台提升戀愛運「蔥滿幸福」，每份含運只要199元 。

一般珠蔥料理多以家常菜的形式呈現， 今年新北市農業局特別與台北凱達大飯店合作聯名推出季節限定的「 蔥蔥食光」珠蔥主題創意料理，經過五星主廚的巧手加持下， 讓珠蔥變化出許多迷人的新風貌！飯店採用平溪產地直送的高品質珠 蔥入菜，再運用不同的料理手法融入法式的擺盤藝術， 已吸引許多民眾報名，4月27日還有最後一梯次， 歡迎有興趣的民眾報名參加。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供