政心慈善基金會響應好日子愛心大平台 捐贈38箱紅寶力晶亮枸杞飲

財團法人新北市私立政心發展社會福利慈善事業基金會響應新北市好 日子愛心大平台再添一樁， 4月22日至新北市府社會局捐贈市值約新臺幣48萬元的Red Power紅寶力晶亮枸杞飲38箱予新北市獨居長者， 由執行長曾瓊瑤代表捐贈，主任秘書黃逢明代表受贈，並回贈「 新北市政府感謝獎牌」，肯定其善行義舉，造福新北市獨居長者。

Red Power紅寶力晶亮枸杞飲本身內含枸杞菁華液與高單位葉黃素， 葉黃素可以改善視覺適應能力、降低癌症發生率及有益骨質健康， 有助於改善長者體能活動，降低患慢性病的風險，對長者益處良多， 現場陳伯伯、陳奶奶收到也非常開心，很開心地說：「 喝這個可以養顏美容，變得更加水噹噹」。透過愛心大平台的媒合， 由社會局將這些Red Power紅寶力晶亮枸杞飲分配給獨居長者。

曾瓊瑤表示，基金會長期致力社會公益，關懷弱勢族群不遺餘力， 過往曾捐贈年菜給弱勢家庭、 獨居長者及暖心防疫物資予第一線消防人員， 體恤他們疫情期間的辛勞，與新北市府密切合作， 透過愛心大平台的媒合，讓基金會的美意能確實到位， 使獨居長者也能得到暖心無比的關懷。

黃逢明表示， 新北市好日子愛心大平台成立目的係做為資源調度盤整， 讓想行善和需要幫助的人，能有明確管道滿足心願或需求， 透過大平台的媒合，捐贈者可以自行選擇想幫助的對象， 使愛心輸送到需要被幫助的家庭，市民也都能安居樂業過好日子。