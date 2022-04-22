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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.12%

上市股票總市值達52.81兆元

By 台灣英文新聞
2022/04/22 16:54
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.12%

根據臺灣證券交易所統計，2022年4月22日發行量加權股價指數收盤為17,025.09點，較上週(2022年4月15日)的17,004.18點上漲20.91點，漲幅約為0.12%，台灣50指數收盤為13,157.99點，較上週的13,187.45點下跌29.46點，跌幅約為0.22%，寶島股價指數收盤為19,352.99點，較上週的19,337.89點上漲15.10點，漲幅約為0.08%。產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲10.35%為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌5.00%為最大，未含金融類指數上漲33.87點，漲幅約為0.23%，未含電子類指數上漲42.91點，漲幅約為0.21%，未含金融電子類指數上漲99.87點，漲幅約為0.60%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆2,799.24億元，全體上市股票成交金額為1兆2,163.11億元，股票成交量週轉率為2.82%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,874.69億元，占全體上市股票交易金額23.63%

第二名，航運類2,373.56億元，占全體上市股票交易金額19.51%

第三名，電子零組件類828.92億元，占全體上市股票交易金額6.82%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電器電纜類20.32%

第二名，生技醫療類16.77%

第三名，航運類13.29%

累計今年年初開盤迄今共70個交易日，集中市場總成交金額為21兆1,470.58億元，市場日平均成交金額為3,021.01億元，股票成交量週轉率為39.39%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

2022年4月22日全體上市公司市場總值為新台幣52兆8,060.52億元，較上週(2022年4月15日)市值52兆7,669.09億元增加391.43億元，增幅約為0.07%。

更新時間 : 2022-04-22 17:39 GMT+08:00

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