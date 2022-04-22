【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）世界地球日就在今天（22日）！Google首頁塗鴉牆4組照片就對比不同時間點四個地方的環境變化，血淋淋地展現氣候變遷對於生態造成的巨大浩劫，提醒人們從今天開始，一定要記得好好愛地球！

Google塗鴉牆總是令人驚喜，今天呼應世界地球日，提升人們環保意識，Google以4組在不同時間點與地點拍攝的照片，呈現數十年來實景拍攝的縮時影片，分別是坦尚尼亞的吉力馬札羅山，北極圈格陵蘭島的瑟莫蘇克鎮，澳洲的大堡礁，及德國中部埃倫德區的哈茲森林。

在第一張縮時照片中，可以看到非洲最高峰吉力馬札羅山頂的雪自1986年到2020年，每年12月拍攝的圖像中逐漸消退，根據數據顯示，該地區從1912年到2009年的近80年間，冰川已萎縮85%，約在2022年至2033年間，山頂冰川將會完全消失。

第二張縮時照片則是北極圈格陵蘭島的瑟莫蘇克鎮，照片從2000年拍攝到2020年，20年間大量消退，原本白靄靄的銀白天地幾乎只剩下泥土地，見證溫室效應、氣溫升高造成的不可逆後果。

第三張照片中是澳洲蜥蜴島的大堡礁，珊瑚礁石最為人知的是其對於環境的敏感性，在這組照片中僅花3個月時間拍攝，就可以看出圖中礁石的明顯差異——白化，而主要的原因也是全球暖化而導致暖流匯聚，使得海水溫度過高而引起。

最後一張是1995年至2020年間，德國中部埃倫德區的哈茲森林。在這片森林中，由於氣溫過高與嚴重乾旱，使得樹皮甲蟲侵擾森林，加上酸雨和其他環境問題如颶風基里爾，當地樹林遭嚴重破壞，從原本茂密森林變得一片又一片禿。

即使溫室效應已成為長久議題，卻時常被大眾遺忘，為了避免氣候變遷，我們必須立刻採取行動，世界地球日再次提醒人們重視生存環境，愛護地球從現在開始。