LINE打造全新NFT平台　首度在台灣招募區塊鏈技術團隊

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）LINE旗下區塊鏈暨NFT子公司－ LINE NEXT 正在打造全新 Global NFT Market－DOSI平台，預計2022年正式上線，擴大發展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，並且首度開出超過百名工程師職缺，預計5月27日在台灣舉行招募活動。

LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，台灣擁有LINE在海外人數最多、編制最大的研發工程團隊，並具備各技術領域人才，今年在台首度成立的LINE NEXT台灣研發工程團隊，將正式招募優秀的前端工程師（Front-End Engineer）和伺服器端工程師（Server-Side Developer）加入DOSI的開發工作。

陳鴻嘉技術長指出，DOSI 能與 LINE 生態圈整合，同時也能跟其他社群統整，LINE廣大的用戶基礎能讓企業以最短的時間與成本，快速嘗試各種業務模式，接觸到最大量的潛在用戶，因此非常歡迎品牌夥伴進駐DOSI平台，一起打造全客製化的NFT虛擬商店。

LINE發布新聞稿表示，該公司投入區塊鏈領域多年，為了擴大發展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，提供用戶創新且容易上手的NFT交易體驗，LINE NEXT正在打造全新 Global NFT Market－DOSI平台，此交易平台預計今年正式上線。

為此，LINE同時加快腳步佈局台灣在地團隊，積極招募優秀的前端工程師（Front-end engineer）和伺服器端工程師（Server-side developer），協助 DOSI與代幣經濟生態圈的建置與經營。並預告第四屆LINE Developers Recruitment Day招募活動預計在5月27日舉行，今年開出超過百名工程師職缺。