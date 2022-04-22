北台灣數位產業先驅　新北市寶高智慧產業園區一期啟用

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）新北市政府今(22)日舉辦「 寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，侯友宜市長以「3D 全息影像」為活動開場，並對外宣示園區一期啟用， 並舉辦園區二期開發單位的簽約儀式，期望打造下一個國際級智慧城市產業新聚落，初估帶動1萬6000個就業機會及年產值達286億元。

新北市長侯友宜表示，寶高園區發展標的就是以數位科技為核心， 積極引進智慧城市產業以型塑高科技產業聚落。目前園區一期已引進眾多重量級企業進駐， 包含鴻海精密預計於園區成立軟體研發與半導體設計中心、 華電聯網將建構智慧城控研發基地， 還有台灣國際航電規劃建置智慧生產研發中心及智慧穿戴裝置生產線 等，為園區導入豐沛產業量能。而園區能量不僅止於此， 二期開發作業也已如火如荼展開，並將擴大智慧科技場域規模， 進一步讓寶高園區成為未來國際智慧城市產業新地標。

經發局補充， 寶高園區一期由新北市政府統籌市府預算及前瞻計畫補助經費， 共計投入41億元自行規劃興建，在各單位通力合作下，僅花費1年 8個月即興建完成，而園區建築物不僅取得「黃金級綠建築標章」 及「銀級智慧建築標章」，亦榮獲「第21屆公共工程金質獎」 建築類特優工程的肯定，更特別的是，園區內也同時融入「生產」、 「生活」及「生態」的概念，除了將智慧城市產業所需的研發、 設計、實驗與製造集結於園區，提供彈性互惠的產業空間外， 亦同時兼具5G環境及公共托育、便利商店等生活機能，型塑出「 三生一體」新型態前瞻園區。

經發局表示，園區一期招商成績相當亮眼，標準廠辦進駐率已近9成5， 園區二期目前已依「產業創新條例」規定， 同步展開報編及開發作業，依約委託麗寶集團開發執行，預計投入約 270億元開發經費，由專業團隊系統性整合園區規劃及租售計畫， 後續並規劃以「平行擴充、垂直整合」方式， 提升園區產業間資源鏈結及含金量，打造串聯數位研發、 應用製造與試驗研究的智慧科技場域， 於生活機能層面更將引進結合數位技術之金融、 餐飲及住宿等支援性服務， 並提供專業知識共享交流及生態休憩空間， 使園區更具經濟效益及前瞻性功能。

經發展期盼未來園區一、二期共計9.4公頃的空間，可望促成產業群聚效果， 並帶動周邊16,000個就業機會及286億元年產值， 甚至創造未來新店區新一代市中心， 為在地產業及經濟發展帶來全新風貌， 也期待寶高園區嶄新智慧城市產業聚落的成型， 能成為北台灣數位產業先驅， 帶領業者共同於國際高科技產業舞台攻下一席之地。

照片來源：新北市政府經濟發展局提供

照片來源：新北市政府經濟發展局提供