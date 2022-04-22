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台灣4/22新增3859例確定病例•含3766例本土及93例境外移入　北北基桃花高6區長照機構及醫院暫停探病探視

陳時中22日並宣布, 北北基桃花高6高風險區之長照機構及醫院暫停探病或探視。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/22 14:28
台灣4/22新增3859例確定病例•含3766例本土及93例境外移入　北北基桃花高6區長照機構及醫院暫停探病探視

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增3,859例COVID-19確定病例，分別為3,766例本土個案及93例境外移入(83例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

台灣4/22新增3859例確定病例•含3766例本土及93例境外移入　北北基桃花高6區長照機構及醫院暫停探病探視
指揮中心表示，今日新增之3,766例本土病例，為1,855例男性、1,910例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月20日至4月22日，其中包含2,077例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,325例)，臺北市(739例)，桃園市(588例)，基隆市(275例)，臺中市(183例)，高雄市(117例)，花蓮縣(100例)，宜蘭縣(80例)，臺南市(71例)，彰化縣(57例)，雲林縣(50例)，新竹縣(48例)，臺東縣(42例)，新竹市及苗栗縣(各23例)，屏東縣(22例)，南投縣(10例)，金門縣(5例)，嘉義縣(4例)，嘉義市(2例)，澎湖縣及連江縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為47例男性、45例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(3例)，馬來西亞及印尼(各2例)，菲律賓及新加坡(各1例)移入，另84例調查中。入境日介於今年3月18日至4月21日。

指揮中心指出，今年4月21日公布之本土病例案41432、案43353-43369，經疫調，案41432為4月16日、案43353-43369為3月30日自越南入境，改判境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計47,100例確診，分別為10,187例境外移入，36,859例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(原本土病例案41572、案42576經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計206例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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