台灣五一勞動節台鐵列車恐全部停開?!　交通部首推「類火車」PK「類罷工」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體合法休假，目前確定當天列車全停駛。交通部今天舉行應變計畫說明記者會，估計當天旅運缺口35.8萬人次，將由高鐵及客運補足。

交通部表示，針對5月1日因應疏運計畫資訊，台鐵正建置「五一勞動節應變計畫資訊專區」，官網預計4月27日中午12時上線，交通部及公路總局各監理所站官網也將連結專區，屆時有相關查詢資訊需求民眾，都可直接上網查閱。

交通部整體應變策略重點:

❤在城際運輸需求部分，西部幹線規劃由高鐵及國道客運替代疏運，高鐵預計提供25萬人次運能，除負擔原高鐵旅運16萬人次外，可分擔台鐵9萬人次；

❤國道客運籌備提供23.1萬座位，除原國道客運9.5萬人次需求，可再分擔台鐵13.6萬人次；

❤在東部幹線部分，由公路及國道客運籌備8.2萬座位，疏運原有的公路客運旅客及台鐵旅客的需求。

❤另外，原高鐵台南站及新竹站聯外的台鐵沙崙與六家支線部分，規劃由高鐵公司籌備開行遊覽車接駁服務，其餘集集、內灣、平溪支線部分，則由市區汽車客運及公路客運路線增開班次提供服務。

❤交通部也逐一盤點部分公路運輸未及服務的斷鏈區間，如花蓮-台東、高雄-台東、部分西部地區，已由公路總局租用遊覽車闢駛10條「類火車」臨時客運路線，還有崎頂-竹南等7處相鄰車站有斷鏈情形，則由台鐵局於車站提供9人座車輛或計程車，將到站旅客接送至相鄰有公路客運服務之車站轉乘。

根據中央社，交通部及台鐵提醒，凡持有台鐵車票乘車日期於4月30日至5月2日，即日起1年內退票免收手續費。

台鐵5月1日可能全面停駛。交通部長王國材(下圖) 今天(4/22) 主持應變計畫記者會，表示心情很糟，也對台鐵列車在勞動節可能停駛表達歉意，希望計畫備而不用，也盼台鐵工會不要傷害忠誠的乘客。

圖/中央社

台灣鐵路工會因不滿交通部推動台鐵公司化的做法，認為未充分與工會溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，交通部今天上午舉行應變記者會。

王國材表示，員工是台鐵最重要的資產，交通部與台鐵會持續和員工溝通；立法院交通委員會昨(4/21) 初審通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，也採納許多工會的建議，雙方的共識已很接近，差距從原本20%縮小至10%，離立法院朝野協商還有1個月，他隨時敞開大門願再與工會溝通，將剩下的差距再縮小。

王國材坦言，交通部花了很多力氣規劃5月1日台鐵列車開不出來的應變措施，他心情很糟，希望這些應變計畫能備而不用，他尊重台鐵工會發起不加班活動的做法，但也希望再多想想，不要傷害台鐵忠誠的乘客。

台鐵局長杜微(下圖) 說，台鐵曾在民國77年也因非天災因素全面停駛過，目前掌握5月1日的情況是，運務部門約有5成的人會上班，但其中列車長願出勤的比例較低，約只3成，至於司機員部分可能派不出人。

圖/中央社

杜微表示，台鐵仍持續與司機員溝通，如果當天有司機員願意出勤，台鐵就機動發車，能開一班是一班，並在確定後提前公告。

交通部稍早在記者會說明，已協同台鐵、公路總局及台灣高鐵公司審慎規劃填補台鐵預估5月1日運能缺口約35.8萬人次的需求，並已協調高鐵、國道客運、公路及市區客運籌備疏運運能，務必滿足西部幹線21.1萬人次、東部幹線4.1萬人次、支線及區域10.6萬人次的旅運需求。

「類火車」於5月1日

全台開出10條客運路線

交通部今天舉行應變計畫記者會，首次推出「類火車」，於5月1日全台開出10條客運路線、共594班次，無人搭仍會依班表運行，但行駛時間會比台鐵列車久。

交通部公路總局局長陳文瑞說，類火車是針對高鐵、捷運、公路客運及市區客運無法滿足的地方，由遊覽車提供的服務，5月1日共有10條路線，包括花蓮到台東3條、高雄到台東3條、西部較偏遠地區4條，共將開出594班次，可提供2萬3760個座位。

陳文瑞說，已協調有需求地區的遊覽車公會徵調遊覽車配合投入疏運，類火車從早到晚都會發車，類火車也有班號，所有類火車都停靠台鐵火車站旁，即使沒有人搭，也會依班表運行，有些地方10分鐘就有一班。

台鐵局局長杜微說，類火車票價是依照區間車計價，鼓勵旅客使用電子票證在台鐵車站刷卡搭乘。

目前，民眾使用電子票證刷卡搭台鐵區間車，可享票價9折優惠，類火車也比照理。

但遊覽車與與火車是不同的運具，估計類火車行駛時間也原先的台鐵列車要長。

根據公路總局提供的班表:

❤以花東線「0951」班次為例，是花蓮到台東的直達車，只中停玉里站，花蓮端首班車上午6時30分發車，台東端上午8時發車，兩端的末班車都是晚間8時，單程行駛時間4小時。

而台鐵目前花蓮到台東的的自強號行駛時間，依停靠站數不同而異，最短是1小時33分鐘，最長是2小時47分鐘，都比類火車快。

❤花蓮線的類火車還有「0952」花蓮到玉里的區間車，中間停靠5站，行駛時間2小時30分鐘；「0953」台東到玉里的區間車，中間停靠4站，行駛時間1小時30分鐘。

❤南迴線的類火車也有3條路線，包括「0961」高雄到台東、「0962」新左營到台東、「0963」新左營經潮州到台東。

❤西部的類火車有4條路線，包括「0971」苗栗三義經台中后里到豐原、「0972」台中新烏日經成功到彰化、「0975」台南後壁到善化及「0976」善化到台南。

交通部22日上午也宣布，台鐵正建置「五一勞動節應變計畫資訊專區」，官網預計4月27日中午12時上線，交通部及公路總局各監理所站官網也將連結專區，屆時有相關查詢資訊需求民眾，都可直接上網查閱。