首次異地野放！東卯山臺灣黑熊二度重返山林　林務局密集追蹤中

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）來自東卯山，經農委會特有生物保育中心照養1年的大公熊，日前經專家會議評估健康狀況及勘查確認野放地點無虞後，林務局於4月12日將其野放至人煙稀少的深山裡，林務局東勢林管處持續透過衛星發報器持續追蹤黑熊的活動情形，目前黑熊活動足跡皆在原始森林範圍內。

林務局表示，原本編號711的東卯山黑熊為二度救傷，並為首次採取異地野放的案例。因東卯山黑熊於2020年首次救傷野放後即陸續出現滋擾行為，雖經東勢林區管理處多次驅離，仍於不同果園間活動，食用農民儲備食物及狗糧，也入侵農舍及雞舍，引發周遭居民擔憂人身安全。因而於二次受困收容後，經專家會議討論與野放評估，除參考國外文獻及數起臺灣黑熊野放經驗，制定「臺灣黑熊野放評估標準」外，考量黑熊對人類警戒，未觀察到攻擊或親近行為，但為避免野放後再發生人熊衝突或滋擾事件，乃擇定中部一處遠離聚落但食物資源豐富、適宜黑熊棲息的原始林區執行異地野放，以兼顧人、熊安全。

林務局強調，鄰近聚落居民的安全及態度是熊隻野放非常重要的考量因素，林管處於野放前即召開說明會，向野放區域周邊居民詳細說明野放地點及相關安全措施規劃，野放計畫雖獲得多數在地居民及代表的支持，但不免仍擔憂黑熊接近部落危及安全，因而說明會決議，這次野放後，如黑熊再進入部落電子圍籬設定範圍，為考量居民人身安全，將直接啟動捕捉作業。

這次野放作業，特生中心自開始救傷起，除細心處理黑熊左前掌部傷口，保留絕大多數皮膚及肌肉，並透過食物供給調整黑熊體重。最終選擇於今（2022）年春季，森林有較多嫩芽綠葉時再行野放，避免黑熊因覓食不易而再度進入聚落而產生人熊衝突。

野放前，特生中心野生動物急救站於4月11日為黑熊執行野放前最後一次健檢，確認狀況良好，且具有野外生存必須之攀爬、移動等技能，並為牠戴上衛星發報器，於4月12日將黑熊運抵野放地點。運輸籠打開後，森林護管員啟動鳴槍等負面刺激，黑熊旋即朝森林深處離去。

林務局接著說，目前東卯山黑熊已野放逾一周，活動路徑係於野放地周遭沿溪朝北移動，東勢林管處野放監控團隊持續透過回傳的定位資訊掌握黑熊行蹤，若黑熊再度靠近聚落或農地時將即時通報並啟動處理機制，並適時向外界說明。

林務局也再次提醒民眾，若發現黑熊，不必過度恐慌，多數時候黑熊會自動避開。另外民眾登山遊憩應遵守「無痕山林」，將垃圾、廚餘帶下山，山區居民亦不要於果園內外放置飼料、食物或亂丟棄果，避免吸引黑熊靠近。如果有發現黑熊活動蹤跡、危害農作或受傷情形，可打1999向地方政府通報，或就近聯繫林務局各林管處及工作站，緊急狀況亦可通報林務局24小時通報專線（0800-000-930）。若遇有疑似野生動物危害農作時，切勿私設陷阱，可立即通報協助防治，並多利用申辦補助電圍網及改良式陷阱防治野生動物危害，以減少對野生動物傷害或誤捕瀕危動物。

東卯山黑熊第2次受困救傷。（照片由林務局提供）