【時評】立法院遷建應該以中南部為優先 平衡南北落差

國會遷建計劃終於啟動了，立法院長游錫堃表示， 立法院目前建物老舊、空間不足，新址五大願景包括，「 名符其實的最高民主殿堂、全國人民集遊陳抗中心、 國內外遊客的參訪地標、公民教育的民主教室、 華文圈憲政民主的典範」等功能。 立法院未來願景規劃委員會召集人林宗明表示，「 民主殿堂遷址不只針對第一線的工作人員， 更應包含更多公民參與的功能。」

這些理由都很對，但是立法院與行政院密不可分，光談立法院遷址， 不談行政院遷址，就不會達成游院長所提的願景。

難怪目前立法院選址地點19個，竟然有11個在最擁擠， 寸土寸金的台北市，如中正紀念堂、舊空軍指揮部等，因為， 這都是基於一個假設：「行政院不動」的基礎。 看來其他縣市的考量都成了聊備一格了。

以游院長所提立法院要遷建的理由，行政院樣樣都更急迫。 現在的行政院結構比立法院更加支離破碎，分散各處， 其實更需要遷建整合，而且應該與立法院遷建一併考慮， 需要更公開、更多公民意見的參與。

如果將行政院、立法院一起遷建的必要，放在戰略最高考量， 在台北市的11個選址的面積都太小而出局。而且， 多年來不論是藍或綠執政，政策都獨惠台北市， 現在立法院要花全民納稅人的血汗錢遷建， 是否應該以台北市以外的城市優先，甚至為平衡南北落差， 而以中南部優先。只要離開北部，往中南部走，在高鐵沿線找地點， 不乏可以找到完全容納行政院加立法院的大面積土地， 這次竟然不是主要考慮。

立法院本次的選址完全以台北市為優先考慮的作法， 未來交付表決時，恐怕很難過關，因為不公平。 台北市以外的立委如果在過程中不據理力爭，講公道話， 為中南部爭取機會，未來再選舉時如何向選區民衆交代？

台北市以外的選址，目前新北市1個、台中市4個、 彰化縣1個與宜蘭縣2個。其實應優先討論， 結果游院長先去拜訪台北市，雖然説他強調無定見， 未來由立法院全體票決，可是單單先去台北市， 就等於有差別待遇了。事實上，應該列出高鐵沿線的所有可能， 做好先期研究。 而且應該給過去發展機會較差的縣市多些爭選的時空。

未來應該擴大代表性人士共同票選，再加上某種網路、 民調的支持度的加權，在比較長期的社會溝通後才決定， 而不是由立法委員票決，因為畢竟還有行政院必需一起遷址， 公民權利的考量應該更加細緻才對。

立法院是台灣最高的民意主權機關， 1961年以日據時代學校作為選址後，至今61年未遷址， 經歷了許多年的將就使用，游錫堃指出， 立法院早在31年前就有遷建提議， 甚至於1998年就曾通過遷居預算，因故未用而繳庫，但他坦言， 他的任內「還不會編列預算，以先找到適當地點為優先項目， 交給下任或下下任的院長來實施改建。」這段話已經表明了， 過去失敗的原因如今仍在，而未來如何決定也有很多變數， 要從長計議。

游院長做對一件事，就是勇敢啟動了這個話題。 可是必須迅速修正的是，不只是立法院要遷移， 行政院也要一併行動。他最該最先拜訪的是行政院，而不是台北市。