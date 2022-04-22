台灣首屆Q POWER Festival揭曉入圍名單　串聯台北13家知名酒吧推特調

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 第一屆Q POWER Festival，以「自覺時刻」為主題推出系列活動， 並與13家知名酒吧合作。

Q POWER Festival 與文化內容策進院合作，由文化部、微風Breeze、Yahoo!、烈酒獨家 HENDRICK’S、華納音樂等贊助，是繼彩虹平權大平台推同婚通過之後的最新企劃，搭建平台鼓勵企業及大眾透過創作方式參與同志議題，盼大眾盡早擺脫刻板印象，不僅推出系列活動，眾所矚目的Q POWER Awards將於5月21日登場。

金曲歌后艾怡良出任活動大使，Q POWER Festival 表演嘉賓之一魏嘉瑩驚也於20日記者會上驚喜現身，歌后分享，她的自覺時刻來自寫歌中的自我對話， 她看著同志平權之路從艱辛到看見成果，以「夜晚出生的小孩」 歌詞，鼓勵大家勇於參與，「再小的微光都是曙光、 都能在平權之路上展現影響力。」而身為大使，她也透露， 在頒獎典禮上將不演唱，嘗試以全新表演形式站台，不排除搶魏嘉瑩的麥！

第一屆Q POWER Festival中的Q POWER Awards 包含「Q Video視覺創作獎」、「Q Music音樂創作獎」、「Q Campaign創意行銷獎」、「Q POWER精神獎」等四大獎項，由李烈擔任評審長，今年共收到近150件作品報名，包含黃妃、曹雅雯、金曲作曲人余佩真、金鐘金曲雙提名導演姚國禎等皆入圍；另外，渣打、奧美、聯合利華等也都以企業行銷專案入選本次獎項名單；第五大影響力獎項「Q Popular 社群新星獎」票選，已自即日起正式起跑！

今年活動串聯全台共13家酒吧推出Q POWER特調，包含沃森、春花、無向、隅意、榕、Antique 1900、Do bar、Fairy、Indulge、Locker rom、Trio、Westland、Wonder bar。

此外，系列義賣商品包含與設計師李倍合作的漣漪方巾，以及Qandle 精油蠟燭及限定徽章等，並在微風信義一樓設立Q POWER 展示店，募資計畫已正式起跑，詳情請於Q POWER Festival官網查詢。