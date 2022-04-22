台灣疫苗新制開跑！打滿三劑才能去健身房、酒吧　預約地點常見問題搶先看

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)指揮中心宣布今(22)日起三大場所需打滿三劑疫苗才可進入，包含健身房、八大行業場所及遶境等宗教活動，以及24類場所人員也需打滿三劑。一起來看看疫苗新制常見問題！

誰需要打滿三劑疫苗？

指揮中心表示，公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關，殯葬場所及24類場所之工作人員皆需打滿3劑疫苗。已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑；新進人員於首次服務前，若未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

24類場所人員名單

教育部

一、高級中等以下學校及幼兒園

二、兒童課後照顧服務中心

三、社區大學

四、短期補習班

五、樂齡學習中心

六、競技及休閒運動場館業

七、游泳池

八、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部

一、錄影節目帶播映場所

二、電子遊戲場營業場所

三、資訊休閒營業場所

四、視聽歌唱場所

五、桌遊、麻將休閒館營業場所

六、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院 觀光理髮、視聽理容及其他類似場所特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖

七、大型餐宴、婚宴場所

八、美容美體業

九、會議及展覽場館

勞動部

一、職業訓練場所

衛生福利部

一、托嬰中心

二、衛生福利多元預防社區式活動

三、衛生福利機構

四、失智社區服務據點

五、親子館托育資源中心

六、民俗調理業

哪些活動及地點需打三劑才能參加？

屬於會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，經評估有較高傳播風險者，自4月22日起符合接種年齡的參與者皆須完成新冠肺炎疫苗追加劑（第3劑）接種，例如遶境、進香團參加成員，以及由旅行社承攬，參加成員彼此屬於不特定人士的旅遊，還有八大行業及健身房。

若是在4月22日訂好的旅行團，依舊要按照新制規範打滿3劑才能參加；不過，4月18日前預定4月22日後出團團體，未施打第3劑疫苗，能申請免手續費退、改票；若旅行團成員間彼此認識，包含家族旅遊、畢業旅行則不適用新制；持有醫師開立證明無法接種疫苗者需提供出發前一天或當天的快篩陰性證明。

自4月1日起，進入特定娛樂場所包含夜店、酒吧、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部等，顧客應提供至少接種三劑疫苗證明

健身房是否需要戴口罩？指揮官陳時中說明，運動的時候希望大家可以更輕鬆、不用戴口罩，但呼吸比較急促的情形下，飛沫傳染可能性變高，且運動時間較長，健身代表對於自己的健康很重視，所以盡快打疫苗也是重視健康的一環。

第三劑疫苗如何預約？

指揮中心表示，1922COVID-19公費疫苗預約平台已於4月1日退場，疫苗預約可至疾管署全球資訊網，點選COVID-19疫苗接種資訊，或至各地方政府衛生局合約醫院、各縣市疫苗預約平台預約接種；另外，也可至各縣市院所外隨到隨打疫苗接種站（依地方政府衛生局公布為主）。