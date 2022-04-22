【下一個是誰？】蔡總統特赦韓豫平、張淯森　盼國人支持恪盡職守國軍

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 為落實罪刑相當之憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，以符應國民正當法律感情，蔡總統於今（22）日，依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑之宣告均無效。

總統府發言人張惇涵表示，總統感念國軍官士兵保家衛國之貢獻，以及國軍眷屬之奉獻，考量本案情節之特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守之國軍。



張惇涵說明，韓豫平、張淯森兩人於104年分別任職陸軍花東防衛指揮部之參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會之3名軍眷，費用共計2,880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法之罪刑，分別遭處4年6月、1年之有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於111年2月9日駁回上訴確定；韓豫平之退除給與另依法減半。

檢察官嗣以案件有疑，主動為被告之利益，另向法院聲請再審中。



張惇涵表示，韓豫平、張淯森2人所涉貪污等罪，依原確定判決所認定之事實，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，而餐會宴請之3位民間人士皆為軍眷，以團體加菜金宴請，縱有行政作業之瑕疵，惟衡諸一般社會通念，尚無不合人情之處；復以本件支用之金額甚微，而量處之刑度極重，致生罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情。

張惇涵指出，蔡總統考量韓豫平、張淯森兩人上開情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕。為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益之處罰，爰依赦免法第3條後段之規定，均予以特赦， 使其罪刑之宣告均為無效，以濟司法之窮，並 #彰顯政府重視國軍保家衛國之貢獻，以及保障軍眷安定生活之良意。

前少將韓豫平涉貪遭判4年6月定讞，外界替韓豫平陳情，高等檢察署花蓮分署4月13日指出，經檢察官取得新證據，將就韓豫平、花防部張姓行政士涉犯貪污治罪條例部分聲請再審。

台灣高等檢察署花蓮分署13日舉行記者會說明提再審理由，中央社引述檢察官黃怡君指出，韓豫平等人貪污案件，因有情輕法重的情形，引起社會廣泛討論，最高檢察署檢察總長江惠民數度召集花蓮高分檢察長、花蓮地檢署檢察長及國防部相關人員開會研究，認為本案在法律上還有審酌的空間。

黃怡君指出，經檢察官施慶堂訪談國防部主計局歲計處長、陸軍司令部主計處長、時任花東防衛指揮部主計組長及相關人員發現新事證及新證據。

黃怡君指出，本案的加菜金在陸軍司令部發給花防部時，花防部已經檢據核銷，意指這筆錢在花防部就是保管款，時任花防部指揮官劉得金具有加菜金分配的核定權。

檢方調查發現，韓豫平欲使用加菜金支付有爭議餐費時，與承辦人員發生爭執，爭議過程劉得金都知道，且仍核定分配加菜金至指揮官辦公室、參謀長辦公室及政戰主任辦公室，本案是「自己騙自己」，並無欺騙第三人，而使第三人交付財物的情形。

黃怡君指出，原審判決認為韓豫平以詐術使花防部主計組承辦人員陷於錯誤，認為韓豫平涉及違反貪污自治條例，這部分本署認為在認定上有所錯誤，13日會對韓豫平與花防部指揮官辦公室張姓行政士就違反貪污自治條例部分聲請再審。

黃怡君強調，這案件在輿論上沸沸揚揚，高檢署本於調查新證據後、對法律的確信，認為本案仍有再審空間，沒有任何輿論及政治壓力。

至於韓豫平明知加菜金不能使用於軍眷，仍要求部屬偽造文書報結餐費，涉偽造文書罪，經法院判決確定，黃怡君表示，這部分沒有爭議。

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控詐取本應獎勵演習有功官兵的加菜金支應民人餐費，所圖利益約新台幣2880元。

台灣高等法院花蓮分院判決指出，民國104年7月間，花防部指揮官中將劉得金剛上任，宴請韓豫平、時任政戰主任郭守寓及郭的家人；韓豫平明知餐會有民人參加，且加菜金不得支應非軍人餐費，為免除主官劉得金負擔，不顧幕僚反對，非法挪用加菜金支應。

花蓮高分院依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，判處韓豫平有期徒刑4年6月，褫奪公權4年，案經最高法院2月14日駁回上訴定讞；本案共犯花防部張姓行政士，判刑1年，褫奪公權1年，緩刑3年。