〈時評〉台鐵五一勞動節「合法休假」 交通部應正面迎戰罷工手段

台鐵公司化的爭議愈演愈烈，台鐵企業工會醞釀以「合法休假」 的類似罷工形式，爭取在轉型過程中，能獲得更好福利、 待遇與保障，交通部必須謹慎因應，但也不能一再退讓， 避免台鐵公司化又喊卡，或是全部一再由人民埋單。

台鐵是台灣重要交通運輸建設，承擔許多國家的任務， 像是票價不得隨意調漲，以維護多數人搭乘交通工具的權利，但自1 978年國道通車後，台鐵再也沒有賺過錢，過去40年來， 台鐵累計虧損4000億元。

只不過，台鐵民營化、企業化或公司化也喊了20年， 迄今完全沒有進展，但台鐵的黑洞卻是愈來愈大， 若依照現有經營模式，到2028年的總負債會飆升到5392億元 。這個數字，尚不包括鐵道事故頻傳衍生的賠償，因為台鐵改革牛步化， 不僅影響到台鐵自身的永續經營，還進一步危及到乘客的安全。

近兩年，普悠瑪、太魯閣造成悲劇後，在社會一片輿論壓力下， 政府又開始啟動台鐵公司化的作業， 但隨即又引來台鐵企業工會的抗爭。 台鐵企工日前決定在五一勞動節發動「合法休假」，目前統計已有1 .2萬員工簽署，幾乎所有司機都要休假，此舉當然嚴重影響旅客疏 運，只是交通部目前也不打算退讓，計畫採取其他方案來因應。

為了增加談判籌碼，台鐵企工決定加大抗爭的力道，包括端午節、 中秋節、國慶日，也都不再加班，這將影響今年重要節日的疏運。 台鐵企工強調，他們不是抗拒改革，而是交通部太鴨霸， 要求退回台鐵公司化的草案，重新協調。

由於台鐵工會和交通部目前仍處在隔空喊話的談判階段， 交通部面對台鐵工會拉高抗爭力道， 再度承諾政府會負擔歷史包袱債務，以及保證公司化後的員工工作、 薪資、福利不減損。這等於概括承受一切， 但台鐵工會仍擔心這些支票會跳票，也憂心公司化後， 很多土地資產會被拿去做為償債基金。

交通部有責任確保維持交通運輸的能量，但台鐵改革同樣刻不容緩， 若是一再退讓，恐怕只會讓問題愈來愈大。 以其他國家發展經驗來看，交通業者罷工不是首例， 確實會造成影響，但若台灣沒有經歷過台鐵員工集體休假的洗禮， 恐怕台鐵改革遙遙無期，因為只要社會大眾和政府害怕台鐵罷工， 台鐵工會就能不斷向交通部施壓，結果又是全民埋單。

長痛不如短痛，當務之急， 交通部是要做好台鐵員工五一勞動節不上班的替代方案， 只有在台鐵覺得罷工方式無效後，才能好好坐到談判桌上， 認真面對台鐵改革的議題。