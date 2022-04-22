〈時評〉台鐵五一勞動節「合法休假」 交通部應正面迎戰罷工手段

台鐵公司化的爭議愈演愈烈，台鐵企業工會醞釀以「合法休假」的類似罷工形式，爭取在轉型過程中，能獲得更好福利、待遇與保障，交通部必須謹慎因應，但也不能一再退讓，避免台鐵公司化又喊卡，或是全部一再由人民埋單。
台鐵是台灣重要交通運輸建設，承擔許多國家的任務，像是票價不得隨意調漲，以維護多數人搭乘交通工具的權利，但自1978年國道通車後，台鐵再也沒有賺過錢，過去40年來，台鐵累計虧損4000億元。
只不過，台鐵民營化、企業化或公司化也喊了20年，迄今完全沒有進展，但台鐵的黑洞卻是愈來愈大，若依照現有經營模式，到2028年的總負債會飆升到5392億元。這個數字，尚不包括鐵道事故頻傳衍生的賠償，因為台鐵改革牛步化，不僅影響到台鐵自身的永續經營，還進一步危及到乘客的安全。
近兩年，普悠瑪、太魯閣造成悲劇後，在社會一片輿論壓力下，政府又開始啟動台鐵公司化的作業，但隨即又引來台鐵企業工會的抗爭。台鐵企工日前決定在五一勞動節發動「合法休假」，目前統計已有1.2萬員工簽署，幾乎所有司機都要休假，此舉當然嚴重影響旅客疏運，只是交通部目前也不打算退讓，計畫採取其他方案來因應。
為了增加談判籌碼，台鐵企工決定加大抗爭的力道，包括端午節、中秋節、國慶日，也都不再加班，這將影響今年重要節日的疏運。台鐵企工強調，他們不是抗拒改革，而是交通部太鴨霸，要求退回台鐵公司化的草案，重新協調。
由於台鐵工會和交通部目前仍處在隔空喊話的談判階段，交通部面對台鐵工會拉高抗爭力道，再度承諾政府會負擔歷史包袱債務，以及保證公司化後的員工工作、薪資、福利不減損。這等於概括承受一切，但台鐵工會仍擔心這些支票會跳票，也憂心公司化後，很多土地資產會被拿去做為償債基金。
交通部有責任確保維持交通運輸的能量，但台鐵改革同樣刻不容緩，若是一再退讓，恐怕只會讓問題愈來愈大。以其他國家發展經驗來看，交通業者罷工不是首例，確實會造成影響，但若台灣沒有經歷過台鐵員工集體休假的洗禮，恐怕台鐵改革遙遙無期，因為只要社會大眾和政府害怕台鐵罷工，台鐵工會就能不斷向交通部施壓，結果又是全民埋單。
長痛不如短痛，當務之急，交通部是要做好台鐵員工五一勞動節不上班的替代方案，只有在台鐵覺得罷工方式無效後，才能好好坐到談判桌上，認真面對台鐵改革的議題。