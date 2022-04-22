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超萌！史博館推出喵星人專屬展覽台北華山免費參觀　刺青貼紙、限定LINE貼圖趣味登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/22 09:40
《從miao聲- 職人的動物召喚術》(圖/史博館)

《從miao聲- 職人的動物召喚術》(圖/史博館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)萌翻！國立歷史博物館(以下簡稱史博館)以可愛喵星人為題推出展覽《從miao聲- 職人的動物召喚術》，周邊包含刺青貼紙及LINE貼圖，自即日起免費開放參觀。

史博館與國內外10位新生代工藝創作者重新詮釋館藏動物圖像，推出《從miao聲- 職人的動物召喚術》館藏數位圖像應用展，主題圍繞喵星人，從酒杯到小獸茶碗，從抱枕到小碟子，透過金屬、陶瓷、纖維甚至是蛋殼，轉化成各式居家用品，以「貓」為主角打造專屬空間。

展覽策畫團隊「糸島織物創作社」以「貓」做為主角，藉由這樣可愛又迷人的角色，「miao」的一聲聚集職人與史博館的館藏動物們，讓華山轉角的玻璃屋變身貓咪遊樂園，從裡到外都是關於大貓小貓在各種精湛工藝的幻化轉譯。展覽空間將展桌以貓跳台的方式設計呈現，讓展品在空間中如同貓咪跳耀般穿梭在其中，讓觀者走進貓咪戲球的世界裡。

參展者包含金工職人王譽霖/周霽恩（臍加厝手路金工）、蘇健霖（雨林）、陶瓷職人王怡方、林精哲（島風）、陳琬渝（今後工作室）、纖維創作者鍾瓊儀（糸島織物創作社）、鐵件裝置匈牙利職人湯明煦Tamas Szvet、旅德首飾創作者林儀君、刺青職人康予嫣（康林女兒的刺青店）、插畫設計師何忠翰（Bingu Ho Studio）。民眾現場也可以透過QRCODE進入史博館的數位典藏圖像資料庫，了解更多館藏文物故事。

展覽期間將舉辦2場織物體驗工坊，由創作者鍾瓊儀帶領大家認識刺繡小知識；此外，4場駐點導覽由職人現身分享每個創作背後的有趣故事；刺青職人康予嫣以館藏圖像創作貓咪刺青貼紙，史博館線上購物商城即可購買；展覽期間限定LINE貼圖由插畫設計師何忠翰創作，讓喵獸與牠們的產地幫你傳達對話當下的心情。

展覽資訊

地點：華山1914文化創意產業園區玻璃屋1樓（中3B）
展期：即日起至6月12日
時間：每日11點至晚上9點（免費參觀）
更多詳細資訊：https://reurl.cc/q5z96g

超萌！史博館推出喵星人專屬展覽台北華山免費參觀　刺青貼紙、限定LINE貼圖趣味登場
(圖/史博館)
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