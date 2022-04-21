全中運新北囊括76獎牌 射擊等3種類破11項大會紀錄

（台灣英文新聞）2022年全國中等學校運動會14日緊急宣布延期部分 賽事，另已開賽之10項運動賽事仍照常舉行至今(21)日， 新北選手表現優異，共奪得19金30銀27銅，在射擊、 滑輪溜冰、舉重等3種類共11項破大會紀錄， 在疫情艱困的環境下，選手們仍全力以赴， 展現身手締造佳績的運動家精神令人佩服！

新北市舉重代表隊摘下9金3銀1銅、打破6項大會紀錄， 其中安康高中囊括4金，該校高二陳冠伶選手參加高女組舉重55公 斤級，表現出色，抓舉、挺舉、總和3項皆打破大會紀錄及全國紀錄 ，並完成二連霸。陳冠伶賽後表示， 在比賽過程中沒有想過能打破各項紀錄， 只想著要完成教練所要求的每一把重量。教練許穎溪驕傲地說， 冠伶擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強， 此次比賽總和達到190公斤，距離亞運的出賽標準200公斤僅低 10公斤，未來有望於國際賽事為臺灣奪取獎牌。

柔道代表隊也不惶多讓，共取得5金10銀、12銅亮眼表現， 其中竹圍高中獨攬3金2銀4銅， 該校高三陳鵬宇選手成功連霸高男組柔道第六級金牌， 他在國三時曾獲選代表新北市參加2019年國際少年運動會( International Children’s Game)遠赴俄羅斯烏法參賽，在國際舞臺上奪下柔道81公斤級 金牌；另高二選手張又文本次取得高女組柔道第六級金牌， 她也同樣代表新北市參加2019年國際少年運動會並奪下銅牌， 本年度與學長陳鵬宇分別入選2022世界中學運動會柔道國手及2 022亞洲青年柔道國家代表隊培訓隊， 期待未來再度站上國際賽事頒獎台，為我國爭光。

射擊部分則有4金3銀3銅的好成績，林口高中高一選手楊子謙取得 2金1銀，並打破10公尺空氣步槍團體賽、個人賽2項大會紀錄。 楊子謙表示，因為自身為知動型學障生， 在訓練過程要比別人更努力才行，這次能打出這麽好的成績， 除了感謝父母支持與陪伴， 也很幸運透過運動成績優良單獨招生進入林口高中就讀， 持續專精射擊的技巧。另外光復高中國中部陳妍卉、陳靜、 林芯汝選手為學校蟬聯國女組10公尺空氣步槍團體賽2連霸並打破 大會紀錄，其中國二選手陳靜為語言資優生，她參加新北市110學 年度中一區英語文競賽演說組取得優等殊榮， 可謂文武兼備學霸運動員。

教育局表示，本年度全中運參賽過程受疫情影響格外艱辛， 新北市對於因疫情無法參賽的選手， 將會配合教育部體育署積極研擬各項補救配套措施， 以維護學生權益；另延期辦理的賽事，教練、 選手原本安排的訓練期程將面臨重新調整的考驗， 相信新北小將不畏挫折，勇敢面對後續挑戰， 期許選手們都能於復辦賽事上，展現最佳狀態。