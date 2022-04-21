全中運新北囊括76獎牌 射擊等3種類破11項大會紀錄

（台灣英文新聞）2022年全國中等學校運動會14日緊急宣布延期部分賽事，另已開賽之10項運動賽事仍照常舉行至今(21)日，新北選手表現優異，共奪得19金30銀27銅，在射擊、滑輪溜冰、舉重等3種類共11項破大會紀錄，在疫情艱困的環境下，選手們仍全力以赴，展現身手締造佳績的運動家精神令人佩服！
新北市舉重代表隊摘下9金3銀1銅、打破6項大會紀錄，其中安康高中囊括4金，該校高二陳冠伶選手參加高女組舉重55公斤級，表現出色，抓舉、挺舉、總和3項皆打破大會紀錄及全國紀錄，並完成二連霸。陳冠伶賽後表示，在比賽過程中沒有想過能打破各項紀錄，只想著要完成教練所要求的每一把重量。教練許穎溪驕傲地說，冠伶擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，此次比賽總和達到190公斤，距離亞運的出賽標準200公斤僅低10公斤，未來有望於國際賽事為臺灣奪取獎牌。
柔道代表隊也不惶多讓，共取得5金10銀、12銅亮眼表現，其中竹圍高中獨攬3金2銀4銅，該校高三陳鵬宇選手成功連霸高男組柔道第六級金牌，他在國三時曾獲選代表新北市參加2019年國際少年運動會(International Children’s Game)遠赴俄羅斯烏法參賽，在國際舞臺上奪下柔道81公斤級金牌；另高二選手張又文本次取得高女組柔道第六級金牌，她也同樣代表新北市參加2019年國際少年運動會並奪下銅牌，本年度與學長陳鵬宇分別入選2022世界中學運動會柔道國手及2022亞洲青年柔道國家代表隊培訓隊，期待未來再度站上國際賽事頒獎台，為我國爭光。
射擊部分則有4金3銀3銅的好成績，林口高中高一選手楊子謙取得2金1銀，並打破10公尺空氣步槍團體賽、個人賽2項大會紀錄。楊子謙表示，因為自身為知動型學障生，在訓練過程要比別人更努力才行，這次能打出這麽好的成績，除了感謝父母支持與陪伴，也很幸運透過運動成績優良單獨招生進入林口高中就讀，持續專精射擊的技巧。另外光復高中國中部陳妍卉、陳靜、林芯汝選手為學校蟬聯國女組10公尺空氣步槍團體賽2連霸並打破大會紀錄，其中國二選手陳靜為語言資優生，她參加新北市110學年度中一區英語文競賽演說組取得優等殊榮，可謂文武兼備學霸運動員。
教育局表示，本年度全中運參賽過程受疫情影響格外艱辛，新北市對於因疫情無法參賽的選手，將會配合教育部體育署積極研擬各項補救配套措施，以維護學生權益；另延期辦理的賽事，教練、選手原本安排的訓練期程將面臨重新調整的考驗，相信新北小將不畏挫折，勇敢面對後續挑戰，期許選手們都能於復辦賽事上，展現最佳狀態。