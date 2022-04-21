Netflix預期Q2流失2百萬訂戶 暗示約束共享帳號

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）在競爭激烈、部分地區漲價以及退出俄國市場的影響下，Netflix今年首季已流失訂戶20萬，因而暗示將打擊多人共用帳號，準備以此力挽劣勢。

Netflix19日在給股東的財報與公開信中指出，因於部分地區漲價以及退出俄國市場，導致訂戶流失20萬人，營收成長大幅放緩，並警告截至7月的未來3個月內，還可能再流失200萬訂戶。

(圖／翻攝自Netflix 股東公開信）

根據Netflix數據，美加地區今年1月漲價後減去64萬訂戶、拉美地區減少35萬、歐洲地區減少30萬訂戶（俄國減少70萬訂閱者，但在歐洲其餘各地新增40萬訂戶），至於亞太地區新增109萬訂戶，合計2022年第一季減少20萬訂戶。

《BBC》報導指出，Netflix在美國的價格，基本方案從每月9美元提高到10美元，標準方案從14美元漲到15.5美元。在英國兩項方案都增加1英鎊，分別為上漲到6.99英鎊和10.99英鎊。

Netflix估計，目前有超過1億的家庭共享密碼，該公司創辦人暨執行長海斯汀（Reed Hastings）先前曾將共享行為稱為「必須忍受的東西」，並表示大部分是家庭成員間的合法行為。該公司還表示，能通過共享帳號讓更多人使用Netflix，從而促進公司成長。

然而，當前的Netflix並不如此認為。上個月開始，智利、哥斯大黎加和秘魯的訂戶，若要增加額外成員，必須為共用帳戶的「非同住者」額外支付2到3美元（新台幣58到87元）月費，且至多附加兩個帳號。如此的支付方案將可能推行到其他國家。