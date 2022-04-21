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疫情紅利不再！Netflix股價暴跌逾三成 18年來最慘

Netflix（網飛）曾是華爾街金融界的重點企業，如今卻因疫情消退面臨價值重估，單日市值蒸發逾540億美元。

By 財經組, 台灣英文新聞
2022/04/21 18:33
Netflix昨天盤後公布財報，今年首季流失20萬名訂戶，導致許多大牌投資人撤資。（圖/中央社）

Netflix昨天盤後公布財報，今年首季流失20萬名訂戶，導致許多大牌投資人撤資。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）Netflix曾為疫情高峰期居家隔離的好夥伴，如今歐美國家紛紛解封，Netflix逾10年來首度流失訂戶，今（21日）股價更暴跌35%，成為近18年來最慘表現。

根據路透社，Netflix（網飛）曾是華爾街金融界的重點企業，如今卻因疫情消退面臨價值重估，單日市值蒸發逾540億美元。

媒體指出，Netflix昨天盤後公布財報，今年首季流失20萬名訂戶，導致許多大牌投資人撤資。盛寶銀行（Saxo Bank）股票策略主管彼得(Peter Garnry) 表示，Netflix最大的問題是消費者因物價飛漲，及疫情過後的疲勞而取消訂閱，而不是其盈利能力或商業模式。

中央社表示，今天Netflix股價狂瀉122.42美元，跌幅35.1%，收在226.19美元，創2004年10月15日暴跌41%以來最糟單日表現。單日Netflix的市值也蒸發543億美元（約新台幣1兆5875億元），為2002年上市以來最慘紀錄。

Netflix競爭對手的概念股也受這股賣壓波及。迪士尼（Walt Disney）股價跌逾5.5%，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）及派拉蒙全球（Paramount Global）跌幅分別達6%、8.6%。

HBO Max和Disney+已經在考慮使用廣告增加收入，像是HBO Max提供有廣告但較便宜的訂閱，而Disney+最近表示也將推出類似功能。

面對疫情以外因素，Netflix坦承現有2.2億名訂戶中不少人私下分享帳號，這也是導致訂閱數變少的原因，Netflix將改變以往姑息縱容態度，近期已在測試用戶分享帳號需要多付費的方案。

為了平息緊張情緒，公司高層週二告訴分析師，他們希望在未來一兩年內也推出有廣告的服務，並打擊私下分享帳號的行為，以拯救日益慘淡的訂閱數。
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股價下跌

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