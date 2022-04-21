端午時結 五彩端午 台北福華大飯店粽品飄香

「端午時結 五彩端午」，台北福華大飯店2022年由珍珠坊、江南春、彩虹座聯手推出的精彩端午粽品，為今年端午佳節營造熱烈話題。單顆商品最低NT98元起、端午禮盒NT720元起，早鳥優惠享最低85折；甜鹹兼具的巧妙搭配，送禮自用皆宜。

珍珠坊-廣式福粽禮盒NT1,188

以現做港點著名的珍珠坊，推出「廣式福粽禮盒」，內含「艾草菜脯鹹粿粽」、「桂圓鳳眼果豆沙粽」、「鮑魚干貝及第八寶粽」。以粵式，「艾草菜脯鹹粿粽」充滿濃濃復古情懷，咀嚼出艾草香氣縈繞口腔，百吃不厭的好滋味。「桂圓鳳眼果豆沙粽」細緻豆沙搭配糯米細細品嚐，煙燻桂圓乾與綿密豆沙搭配，香甜可口；「鮑魚干貝及第八寶粽」顧名思義，以鮑魚、干貝等八種豐盛食材入粽，每一口都是豐腴口感呈現。

江南春-金虎名粽禮盒NT1,888

今年江南春集結過往暢銷名粽，加上2022年獨家新口味，首次10款粽品打造「金虎名粽禮盒」。蒐羅了歷年經典「湖州鮮肉粽」、「豆沙粽」、「五穀養生粽」、「古早味鮮肉粽」、「御品八鮮粽」、「辣味犇粽」、「雙寶酒糟鮮肉粽」、「干貝火腿鮑魚粽」、「XO醬海味粽」與喜愛江南春的貴賓分享台灣北中南不同烹調風味外，2022年新品「椒麻烤雞粽」使用花椒和辣椒熬出麻辣滋味後充分浸泡烤雞後再做烤製；烘烤過程中醬油與冰糖結合烤出炭香，吊出黑羽仿雞腿肉的彈牙鮮嫩口感，口齒留香。

彩虹座-冰心Q粽禮盒NT720

同樣是近年廣受好評的冰心Q粽，今年帶領貴賓在初夏時節往日本出發。以日系風味與冰心的Q彈外皮打造夏日涼爽氛圍，「黑糖紅豆麻糬」、「日式抹茶青梅麻糬」宛如置身日本茶道展演中，黑糖紅豆甜香綿蜜、抹茶青梅爽口別緻，冰涼口感沉浸身心；「綜合莓果園麻糬」、「玫瑰荔枝」酸甜交錯、清爽不膩，與閨蜜在炎熱午後共享，再適合不過。

匯集眾多口味，台北福華大飯店2022年首波節慶產品主打-「端午時結 五彩端午」端午粽品，以禮盒及單品選項銷售，滿足廣大貴賓送禮自用需求，讓今年端午佳節用最好的粽禮，以實惠價格讓貴賓與親朋好友同享；2022/4/30前訂購享早鳥優惠最低85折起，大宗優惠最低8折起。官網線上商城及貴賓卡、聯名卡各有不同優惠，歡迎來電洽詢: 02-2700-2323 轉端午外賣櫃。