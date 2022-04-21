王朝大酒店推三款端午粽禮 5/13前預購享88折

今年端午佳節，王朝大酒店金帽獎主廚林文科與玉蘭軒主廚駱林榮結合招牌料理，聯合推出鮑魚香麴粽組$1,320(6入)、虎掌香麴粽組$1,020(6入)、麻油香麴素粽組$960(6入)三款手工粽子組合，每組皆包含精緻保冷提袋價值$399乙個，即日起至5月23日預訂直接享有88折，大宗訂購最高可享6折的超低優惠，訂購請洽(02)2719-7199 分機3050 Sunny Café。

金帽獎主廚林文科與玉蘭軒主廚駱林榮此推出三種招牌口味粽，有鮑魚外婆燒肉粽、臘味虎掌粽、麻油香麴粽。鮑魚外婆燒肉粽是以玉蘭軒招牌菜「外婆的紅燒肉」、鮑魚、花枝翅、香菇、鹹蛋黃、花生等為內餡，將圓糯米、長糯米依黃金比例預先以冷水浸泡4小時、蒸熟後，包入所有內餡後，每一口都能品嚐到內饀豐富的懷念口感，回想起當年外婆製作粽子時，那種「澎拜」與溫暖的親情滋味。

金帽獎林文科主廚特製的臘味虎掌粽，做法講究，特意選用素有「虎掌」之稱的豬膝蓋韌帶，豐富膠質，口感Q彈，林文科主廚表示，雖然虎掌處理過程較繁複，但Q彈口感跟糯米是很完美的組合。虎掌修整後，先將炸過逼出油脂，以特製紅燒醬汁文火燉2小時；再將鵪鶉蛋滷20分鐘取出、自然風乾後、再滷20分鐘，讓鵪鶉蛋口感Q彈、香氣十足。將預先泡好的糯米蒸約45分鐘後，拌入主廚特製XO、虎掌滷汁，包入滷製的虎掌、鵪鶉蛋、臘腸、炸香的芋頭丁與杏鮑菇片、鷹嘴豆，再蒸約20分鐘，香氣四溢的臘味虎掌粽，糯米口感軟儒、虎掌Ｑ彈、鵪鶉蛋的香氣，絕對是不容錯過的風味！

廣受老顧客喜愛的素粽，今年主廚駱林榮特別製作了麻油香麴素粽，將泡好糯米加上紅麴米、蒸熟後，拌入以麻油煸過的薑片、特製醬汁，加入豐富的餡料，有先炸過的增加口感的綠竹筍、杏鮑菇、蓮藕，處理好的栗子、烤麩、香菇、鷹嘴豆等，一口咬下，有著紅麴米誘人的色澤、淡淡的麻油薑香氣中、鬆軟的內餡中帶有蓮藕、綠竹筍等口感，是一款色香味俱佳的美味素粽！

王朝大酒店三款端午粽情禮：鮑魚香麴粽組6入$1,320含鮑魚外婆燒肉粽3入、麻油香麴素粽3入、虎掌香麴粽組6入$1,020有臘味虎掌粽3入、麻油香麴素粽3入、麻油香麴素粽組6入$960，每組皆含精緻保冷提袋價值$399乙個，即日起至5月23日預訂享有88折，大宗訂購最高可享6折的超低優惠，訂購請洽(02)2719-7199 分機3050 Sunny Café或官網 www.sunworlddynasty.com.tw