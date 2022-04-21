台南大員皇冠假日酒店「文創藝角」吹環保風

台灣面對Omicron確診數節節上升，外出時使用自己的器皿也是自我防護的一環，如何兼顧實用、安全，更是首要。台南大員皇冠假日酒店大廳的文創藝角因應疫情吹起環保風，即日起至2022年6月6日止，推出【其實，你只需要一個杯子】特展，在疫情的浪頭上，如何做好自我防疫，從喝水開始。

環保杯也能自成一個特展，結合文創設計與手作巧思，不僅可以用眼睛看展，還能動手體驗組裝樂趣。凡活動期間拍一張您與身邊任一款環保杯合照，並上傳至台南大員皇冠假日酒店臉書粉絲團活動貼文上，就有機會獲得由「宜我」所提供的「霧透藍轉轉杯」1組與德陽艦所提供的「馬克杯」7個。

疫情持續攀升，國人得學習與病毒共存，又要兼具愛地球的理念，個人專屬的環保杯成為人人不可或缺的必需品。台南大員皇冠假日酒店文創藝角與藍晒圖文創園區的品牌「宜我」合作，即日起至2022年6月6日，推出【其實，你只需要一個杯子】特展，以「轉轉杯」為主題，設計發想來自於愛旅行的創辦人陳俐君、吳伯倫，出國旅遊時一個多功能的杯子，為旅行中帶來便利。

如今疫情不能出國，環保杯成為露營、野餐，或者通勤者的最佳選擇。轉轉杯結構可一分為三，分別為杯蓋、杯身與底杯；全包覆式杯蓋兼具衛生、提繩、防塵、就口孔、吸管收納；杯身可以擴充容量，有390ml、590ml、790ml等多種選擇，透過螺紋旋轉的杯身、自行組合所需大小，方便又好攜帶；底杯則具有收納，可放置杯架，也可當成不同容量的食物罐使用。每個構件可以隨著自己的喜好與需求自由組合使用，運用創造力，環保杯也能玩出趣味。

「宜我」創辦人吳伯倫表示，品牌設立的初衷是「適宜你我」的概念，讓使用者真心愛用、發自真心覺得「這是我的」而常常使用，達到減少浪費。融入環保、文創、手作與趣味，看似單純的一個杯子，讓它發揮到淋漓盡致。凡活動期間拍一張您與身邊任一款環保杯合照，並上傳至台南大員皇冠假日酒店臉書粉絲團活動貼文者，則有機會抽中價值1,080元的「霧透藍轉轉杯」1組或每個價值350元的「德陽艦馬克杯」共7個。讓地球永續發展，環保新生活從這一杯起。