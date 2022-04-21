掌控馬立波普丁撤強攻 澤倫斯基喊話換俘

更新時間：17:04

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）俄國宣布「解放」戰略港口成是馬立波，俄國總統普丁取消對烏國死守據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）的強攻命令，更承諾會給予投降者活路以及「有尊嚴的待遇」。

《CNN》報導，俄國防部長紹伊古（Sergei K. Shoigu）向普丁（Vladimir Putin）匯報，稱已控制馬立波市（Mariupol），儘管亞速鋼鐵廠仍有逾2千名烏國士兵殊死抵抗，預計3至4天可完全佔領該地。

自開戰以來俄軍頻頻受挫，馬立波地處關鍵又是塊硬骨頭，如今乍聽此聞普丁喜出望外，表示毋須再強攻亞速鋼鐵廠，改以「圍而不攻」的封鎖戰術，並呼籲抵抗者投降，以換取生命及「有尊嚴的待遇」，他稱選擇投降者會按照國際公約對待，並為其治傷。

報導引述烏克蘭亞速營（Azov Battalion）一名上尉指出，兩名烏克蘭資深官員表示已準備好前往馬立波，就士兵與平民的疏散進行談判。

首稿時間：16:44

馬立波戰事已到存亡關頭，本（21）日稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏軍沒有足夠的重型武器來擊敗圍困馬利波的俄軍。他表示有兩種方式解決現下兩軍對峙的困境，一為給予軍隊足夠的重型武器來解救馬立波，一為外交途徑。然而目前為止，俄國並未點頭同意。

歐洲理事會（Council of Europe）主席米歇爾（Charles Michel）20日率團訪問基輔（Kyiv）力挺烏克蘭，兩人發表談話時，澤倫斯基表示，不知何時能解除馬立波的圍困，「但馬立波所有人都希望我們獲勝，他們希望有個自由的城市，他們不會向敵人投降。」

至於馬波的平民是否脫困，澤倫斯基表示，有「數千名」平民已通過與俄羅斯商定的疏散走廊離開，但不幸有幾千人前往俄國佔領區域，他們未來的命運不得而知。

他還強調，烏國已準備好換俘，以「俄國留下的軍隊、棄屍以及傷員」來換取馬立波的軍民一條生路。

至於烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今日也證實，有四輛巴士於20日成功通過疏散走廊離開被圍困多時的馬立波市。

韋列舒克在Telegram宣布，順利出走的四輛巴士在別爾江斯克（Berdyansk）過夜，正前往瓦西利夫卡（Vasylivka），很快將會抵達札波羅結（Zaporizhzhia）。

韋列舒克表示，稍早於當地時間20日，已與俄方就用於撤離老弱婦孺的一條疏散走廊（evacuation corridor）達成協議，並在要求人們在當天下午2點於指定地點集合出發。然而，由於俄國無法控制當地俄軍行徑，佔領軍無法確保適當停火，且因當地亂象叢生，佔領軍也無法及時提供人員運輸，數十輛巴士與救護車原地枯等，撤離行動並未如願。