慶祝母親節！爐烤牛排吃到飽　台北中山九昱希爾頓逸林酒店犒賞媽媽

台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan「Alley麗餐廳」針對一年一度的母親節推出「套餐式吃到飽」，除了有最受饕客喜愛的爐烤牛排無限點，還搭配精選紅酒﹑白酒﹑軟性飲料﹑果汁和特製酒精特調無限暢飲，另加贈每桌一份「精選海鮮盤」和每位一份「海洋之鑽．斯里蘭卡烤鮮蝦」，用豐富美味的海陸佳餚犒賞媽咪的辛勞。

2022年4月30日前完成預訂，並預付訂金即享用餐9折優惠。享用完美味餐點，還可參加打卡送紅﹑白酒的活動，一站備齊節慶大餐和禮物，極致貼心。節慶限定的套餐式吃到飽將於2022年4月30日﹑5月1日﹑5月7日﹑5月8日中午11:30至14:00供應，菜色包含：鮮烤麵包﹑繽紛時蔬沙拉盤﹑大蒜奶油雞湯﹑美國爐烤牛排或德式脆皮豬腳﹑熔岩蛋糕搭香草冰淇淋﹑飲品，每位1980元，需另加10%服務費。訂位請洽：(02)6618-2168 Alley麗餐廳。

母親節，當然要給媽媽最好的。麗餐廳主打的套餐式吃到飽由「鮮烤麵包」揭開序幕，搭配油醋或奶油都十分開胃。緊接而上的「繽紛時蔬沙拉盤」由蘿蔓葉、芝麻葉、玉米筍、紫地瓜、紅色小番茄、黃色小番茄等精選時蔬組成，用豐富的維生素C替媽咪養顏美容。延續家的味道，主廚特別準備了「大蒜奶油雞湯」，重現家人團聚分享一鍋熱湯的幸福滋味。

養氣補身的大蒜以西式做法製成濃湯，搭配香醇鮮奶油增添滑順口感。暖身後，迎接主菜。慶祝的場合，當然要搭配牛排助興。套餐可選擇「美國爐烤牛排」或「德式脆皮豬腳」，適合全家分享的霸氣份量，還可一續再續。尾聲以「熔岩蛋糕搭香草冰淇淋」甜蜜做結，搭配席間可無限暢飲的精選紅酒﹑白酒﹑軟性飲料﹑果汁和特製酒精特調，無比滿足。

除了上述吃到飽的佳餚，主廚另外為愛吃海鮮的饕客準備了每桌一組精選海鮮盤，豐富品項包含「橄欖油蒜味蝦．檸檬干貝魚子醬．肯瓊魚．醃漬鯷魚馬茲瑞拉起司」，以及每人一隻「海洋之鑽．斯里蘭卡烤鮮蝦」。斯里蘭卡蝦形似龍蝦，肉質卻更加Ｑ彈紮實，並帶有爆漿蝦膏。將之厚塗蒜味奶油再高溫烘烤，讓蝦肉吸飽蒜味與奶香，濃郁香氣令人吮指回味，

享用完美味餐點，還可參加加碼贈活動。凡用餐期間於個人Facebook或instagram頁面完成打卡，並寫上「麗餐廳祝媽咪母親節快樂！打卡送微醺紅白酒」即可現場向服務人員兌換精選紅酒﹑白酒各一瓶 (每桌限兌換一次，單瓶售價1350元)。讓媽咪大餐﹑禮物，兩個願望一次完成。