理想大地綠色有機建築　落實環保與生態 響應世界地球日

長久以來，理想大地創辦人 梁清政早已落實綠色設計與生態保育永續經營的概念：「節能、環境共生、減少浪費」，辦公室的會議，桌上會準備一人一玻璃瓶裝水，減少塑膠瓶的汚染，同時宣導員工參與及配合一起響應守護地球！ 疫情的影響使得全世界人們的生活模式，旅遊方式都有所改變，我們必須攜手努力保護地球生態平衡，保護我們的家園環境與個人健康，讓環保綠色生活推展到世界每一個角落！

理想大地以「愛護環境，保護地球」為宗旨，飯店建築設計除了融入西班牙建築追求自然的美學概念，基地綠化面積達80%以上，除保留自然土地外，更大量種植喬木並於喬木下方密植灌木群採多層次綠化機能。

飯店園區步道全面採用透水舖面設計，提升基地保有水性能源。建築外牆植生爬藤，客房均設置陽台減低熱負荷降低耗能，室內全面採用變頻空調及熱泵系統提高能源效率。園區室內外照明設備全面採用LED自動控制系統實施節能減碳。園區內的運輸車輛則採電能驅動及運河上的環保電動遊艇服務均能降低CO2排放，落實綠色設計及生態保育。

理想大地秉持初衷「自然、純淨、環保」友善對待地球之綠色理念，飯店行銷服務方面以環保主題渡假的概念，鼓勵旅客一同響應地球環保，飯店房間內使用環保濾水壺，每年減去至少18萬個寶特瓶塑膠污染，房間內使用知名品牌零碳按壓式清潔液備品，每年減去至少20萬條軟管塑膠料數量，零碳污染。理想大地積極響應地球環保，維護生態環境, 讓來訪旅人與自然共存。

為嚮應世界地球日，即日起理想大地積極推出「減碳愛地球-環保住宿専案」，凡預訂官網年度之専案或來電訂房可享每房回饋500元，主張房內不提供客房一次性備品，鼓勵旅客自行攜帶備品，及連續住房賓客一同參與節能環保床單再次使用。