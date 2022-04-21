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【空中送貨員】送藥至偏鄉 日本出動無人機精準投遞

物流新選擇，派隻飛機送貨去

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/21 17:10
【空中送貨員】送藥至偏鄉 日本出動無人機精準投遞

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）善用科技的日本，為了加速醫療物資遞送效率，21日開始展開無人機送藥任務，目的地西南島嶼。

美聯社報導，日本豐田汽車集團的豐田通商（Toyota Tsusho）與美國無人機新創公司Zipline合作，將藥品送至九州西端、五島列島（Goto Islands）的藥局及醫院。除了偏遠地區，未來都會區也可望加入。

日本對無人機並不陌生，但礙於法規，應用規模不大，僅用於攝影、空中表演等，如去年的東京奧運開幕式，鄉下地區更難普及。Zipline執行長Keller Rinaudo表示，無人機的問世，改變了疫情下醫療與居家照護的模式。他對日本市場潛力信心滿滿，畢竟日本有著強大的機械技術及年邁人口，偏鄉地區尤其需要無人機服務，前景一片看好。

根據Zipline，其麾下的無人機，零碳排，航程可達300公里，且精準投遞服務又能避免囤貨、減少物資過期丟棄的情況，好處不少。

2014年創立於加州的Zipline，已在世界各地推出類似服務，美國、非洲多國天際都有其無人機盤旋天際的身影。除了運送醫療物資，如疫苗、胰島素、癌症藥物，也與零售商合作送貨，美國沃爾瑪（Walmart）就是其顧客。

【空中送貨員】送藥至偏鄉 日本出動無人機精準投遞

【空中送貨員】送藥至偏鄉 日本出動無人機精準投遞
Zipline無人機（圖／美聯社）
美聯社
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更新時間 : 2022-04-21 17:19 GMT+08:00

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